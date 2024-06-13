Samsung Galaxy Watch FE: Uzun zamandır beklenen akıllı saat modeli tanıtıldı

13 Haziran 2024 16:11 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:12

Sızıntılar doğru çıktı. Samsung üçüncü bir akıllı saat olan Galaxy Watch FE'yi piyasaya süreceğini duyurdu. Şirketin yeni giriş seviyesi akıllı saati olması beklenen bu cihaz, amiral gemisi Galaxy Watch modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

Galaxy Watch serisi, rakiplerine kıyasla nispeten uygun fiyatlı olsa da son iki yılda Samsung, saatlerinin başlangıç fiyatlarını 50 dolar artırdı. FE ise daha ucuz: yalnızca Bluetooth versiyonu için 199 dolar ve LTE versiyonu için 249.99 dolardan satışa sunulacak.

SAMSUNG GALAXY WATCH FE ÖZELLİKLERİ

Oldukça standart bir tasarımla satışa çıkarılacak akıllı saat, 40 mm'lik modele sahip olarak geliyor. 1,2 inç boyutunda Super AMOLED ekran taşıyor. Exynos W920 işlemcisinden gücünü alıyor. Depolama olarak da 16 GB dahili hafıza yanında 1.5 GB RAM'i bulunuyor.

30 SAAT PİL ÖMRÜ VAAT EDİYOR

Samsung, 247 mAh bataryaya sahip olan Galaxy Watch FE'nin 30 saat pil ömrü sunabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Ayrıca saat IP68 düzeyinde suya dayanıklılığa sahip. Yazılımsal olarak ise One UI Watch 5 ve Wear OS 4 ile çalışıyor.

Temassız ödemeler için NFC desteğini de unutmayan Galaxy Watch FE, bağlantı seçenekleri bakımından GPS, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi özelliklerini de tabii ki paketliyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH FE SATIŞ TARİHİ VE FİYATI

Anormal yüksek / düşük kalp atış hızı bildirimleri, EKG'ler, vücut kompozisyon analizi ve kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgelerine de sahip olan akıllı saat, 24 Haziran'dan itibaren ABD'de Bluetooth versiyonuyla satışa çıkacak. LTE versiyonu bu yılın sonlarına doğru gelecek.

Galaxy Watch FE fiyat bilgileri

Bluetooth versiyonu: 199 dolar

LTE versiyonu: 249.99 dolar