Samsung Gauss 2, Galaxy AI için yeni yapay zeka modeli olarak duyuruldu: Üç versiyonla geliyor

21 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:42

Samsung, çok modlu yapıya sahip yeni nesil GenAI modeli Gauss 2'yi tanıttı. Üç versiyon (Compact, Balanced ve Supreme) sunan model, akıllı cihazlardan ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılacak.

Samsung​, yeni nesil Üretken Yapay Zeka​ (GenAI) modeli olan Samsung Gauss 2'yi tanıttı. Bu platform, geçen yıl duyurulan birinci nesil GenAI modelinin halefi olarak piyasaya çıktı. Yeni GenAI modeli, geliştirilmiş performans ve verimlilik sunuyor ve Galaxy AI ekosisteminde kullanılacak.

SAMSUNG GAUSS 2 ÜÇ VERSİYONLA GELİYOR

Samsung, Gauss 2 modelini Güney Kore'de düzenlediği geliştirici konferansı etkinliğinde duyurdu. Model, şirketin ikinci nesil GenAI modeli olup, çok modlu (multimodal) bir yapıya sahip. Yani kod, görseller ve diller gibi birden fazla veri türünü aynı anda girdi olarak alabiliyor.

Samsung, Gauss 2'yi akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve ev aletleri gibi birçok ürününde kullanmayı planlıyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş özellikler sunmak için AI ile entegre edilecek Bilgi Grafiği (Knowledge Graph) teknolojisini de geliştirdi.

Galaxy AI platformu, Gauss 2'yi kullanmaya başladığında Browsing Assist, Call Assist, Chat Assist, Generative AI Edit, Interpreter, Note Assist ve Sketch to Image gibi özellikler daha hızlı çalışacak ve daha yüksek kalite sunacak.

Gauss 2, üç farklı versiyonla geliyor: Compact (Kompakt), Balanced (Dengeli) ve Supreme (Üstün). 9 ila 14 dil ve çeşitli kodlama dillerini destekliyor. Samsung, Gauss 2'nin birinci nesil Gauss'a göre 1,5 ila 3 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor, bu da kullanıcıların işlem sürelerini daha kısa hissedeceği anlamına geliyor.

Versiyonlar arasındaki fark ise şu şekilde:

Compact versiyonu , tamamen cihaz üzerinde çalışabilmesi için daha küçük, hızlı ve verimli olacak şekilde tasarlandı. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlarda çalışabilir.

, tamamen cihaz üzerinde çalışabilmesi için daha küçük, hızlı ve verimli olacak şekilde tasarlandı. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlarda çalışabilir. Balanced versiyonu verimlilik, performans ve hız arasında dengeli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu versiyon internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

verimlilik, performans ve hız arasında dengeli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu versiyon internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Supreme versiyonu, en iyi performansı sunmaya odaklanıyor ve Mixture of Experts teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, belirli bir görev için en uygun uzman modeli seçip devreye sokuyor.

SAMSUNG, GAUSS 2'Yİ İÇ KULLANIMDA ZATEN UYGULUYOR

Samsung, geliştiricilerinin ve iş birimlerinin Gauss 2'yi zaten kullandığını belirtti. Samsung'un DX bölümündeki geliştiricilerin yüzde 60'ından fazlası bu modeli kullanıyor. Kodlama desteği (code.ai asistanı), doküman özetleme, e-posta yazma ve çeviri gibi işlemler için kullanılıyor.