Samsung hisseleri Trump etkisiyle düşüşte: 4 yılın en düşük seviyesinde

13 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:27

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi tehditleri sonrası Samsung Electronics hisseleri, dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Güney Koreli teknoloji ağı, yapay zeka çiplerine olan yüksek talebe rağmen piyasalarda geride kaldı. İşte detaylar...

Samsung'un son güncellemesi her şeyi mahvetti: Yüklemeden önce iki kere düşünün!

Samsung'un son güncellemesi her şeyi mahvetti: Yüklemeden önce iki kere düşünün!

Samsung Electronics hisseleri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergisi tehditleriyle dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Güney Koreli teknoloji devi, yapay zeka çiplerine olan yüksek talebe rağmen rakiplerinin gerisinde kalırken, yılbaşından bu yana yüzde 34’lük bir değer kaybı yaşadı.

SAMSUNG'A DAHA FAZLA ZARAR VEREBİLİR

Analistler, Trump’ın Çin’den yapılan ithalatlara yüzde 10, Çin mallarına ise yüzde 60 oranında gümrük vergisi getirme planının Samsung’a daha fazla zarar verebileceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle Çinli müşterilere olan bağımlılığı yüksek olan Samsung’u olumsuz etkiliyor. Rakibi SK Hynix ise, Nvidia gibi ABD’li şirketlere yapay zeka sunucusu çipleri satışıyla avantaj sağlıyor.

HYUNDAİ MOTOR'DAN AÇIKLAMA

Hyundai Motor Securities analisti Greg Noh, "Trump’ın ithalata ek vergi tehdidi, çip kullanılan elektronik ürünlere olan talebi düşürebilir" diyerek piyasa üzerinde baskının artabileceğine dikkat çekti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol de bu durumun, Çinli rakiplerin fiyat kırarak Koreli çip üreticilerini dış pazarda zor durumda bırakabileceğini ifade etti.

Kore Borsası’nda (KOSPI) genel düşüş yaşanırken, Samsung hisseleri yüzde 2,1 değer kaybederek 51.700 won seviyesine indi. Bu düşüş, şirketin 2020 yılından bu yana en düşük seviyesini gördüğü an olarak kaydedildi. Diğer yandan, SK Hynix hisseleri yüzde 2 oranında yükseldi. ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın ise yüzde 199 değer kazandığı bildirildi.