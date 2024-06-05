Samsung kötü haberi verdi: Üç Galaxy modeli artık desteklenmeyecek

05 Haziran 2024 15:27 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:27

Samsung bu hafta Galaxy akıllı telefonlar ve tabletler için Haziran 2024 güvenlik yamasının ayrıntılarını yayınladı ve şirket ayrıca güvenlik güncellemelerini almaya uygun cihazların listesinde de değişiklikler yaptı.

YAZILIM DESTEĞİ SONLANDIRILAN CİHAZLAR

Samsung, bu aydan itibaren Galaxy A51 5G, Galaxy A41 ve Galaxy M01 için yazılım desteğini sonlandırdı. Bu cihazlar artık herhangi bir güncelleme almayacak.

GALAXY A51 5G

Galaxy A51 5G, Nisan 2020'de Android 10 ile birlikte piyasaya sürüldü ve şu anda Android 13'ü çalıştırıyor.

GALAXY A41

Galaxy A41, Mayıs 2020'de yine Android 10 ile sahneye çıktı ve şimdiye kadar güvenlik güncellemelerini almaya devam ederken Android 12'ye yükseltildi.

GALAXY M01

Son olarak, Galaxy M01 Haziran 2020'de piyasaya sürüldü ve şu anda Android 12'de çalışıyor.

Tüm bu cihazlar, Samsung'un piyasaya sürüldükleri sırada verdiği güncelleme sözlerine göre, piyasaya sürüldükleri tarihten itibaren dört yıl boyunca en az güvenlik güncellemeleriyle desteklendi. Bu dört yıl şimdi doldu, bu nedenle bunlardan birine sahipseniz, güncellemelere ulaşmak için yeni bir cihaz satın almanız gerekiyor.