Samsung kullanıcılarını şaşırtan ilginç bir yazılım hatası gündemde. Yeni paylaşılan kullanıcı raporlarına göre, bazı Samsung Galaxy modelleri yalnızca belirli bir web sayfasını açtığında aniden kapanıyor ve otomatik olarak yeniden başlıyor. Üstelik bu durum herhangi bir uyarı mesajı da göstermiyor.

HABERİN ÖZETİ Samsung kullananlar dikkat: Bu siteye girenin telefonu çöküyor Bazı Samsung Galaxy modellerinin, belirli bir web sayfasını açtığında herhangi bir uyarı göstermeden kapanıp yeniden başladığı bir yazılım hatası yaşanmaktadır. Sorun, Fairphone’un Gen 6 işletim sistemiyle ilgili bir web sayfası açıldığında ortaya çıkıyor. Hata, özellikle Exynos işlemcili Samsung cihazlarda daha sık görülüyor. Sorun Chrome, Samsung Internet ve Google uygulaması gibi farklı tarayıcılarda da yaşanıyor. Snapdragon işlemcili Samsung cihazlarda bu sorun görülmüyor. Bazı kullanıcılar, sorunun Wi-Fi bağlantısı kullanıldığında ortaya çıktığını belirtiyor. Samsung'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk olarak bir kullanıcının Samsung Galaxy S24 modelinde yaşadığı sorunla dikkat çeken hata, kısa sürede farklı cihaz sahiplerinin de aynı deneyimi paylaşmasıyla yayılmaya başladı. İddiaya göre sorun, Fairphone’un Gen 6 işletim sistemiyle ilgili bir web sayfası açıldığında ortaya çıkıyor. Kullanıcı bağlantıya tıkladığı anda telefon hiçbir hata mesajı göstermeden kapanıyor ve yeniden başlatılıyor.

EXYNOS İŞLEMCİLİ MODELLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Paylaşılan bilgilere göre sorun özellikle Exynos işlemcili Samsung cihazlarda ortaya çıkıyor. Farklı segmentlerdeki pek çok modelin bu hatadan etkilenebileceği konuşuluyor. Kullanıcı geri bildirimlerinde adı geçen cihazlar arasında Samsung Galaxy S24, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy A56 gibi modeller yer alıyor. Hatta bazı kullanıcılar, Galaxy Tab S10 FE tabletlerinde de aynı sorunun yaşandığını söylüyor.

TARAYICI FARK ETMİYOR

İlginç olan şu: Sorun tek bir uygulamayla sınırlı görünmüyor. Kullanıcılar aynı sayfayı Chrome, Samsung Internet ve Google uygulaması üzerinden açtıklarında da cihazın yeniden başladığını belirtiyor. Firefox kullanan bazı kişiler ise bu hatayla daha az karşılaştıklarını söylüyor. Yani sorun tarayıcıdan çok sistem tarafındaki bir uyumsuzlukla ilgili olabilir gibi duruyor. Bazı kullanıcıların dikkat çektiği başka bir ayrıntı da var. Sayfa açılmadan hemen önce telefonun normalden daha yavaş tepki verdiği ve cihazın belirgin şekilde ısındığı gözlemlenmiş. Ardından da cihaz bir anda kapanıp yeniden başlıyor.

SNAPDRAGON MODELLERDE SORUN GÖRÜLMÜYOR

Paylaşımlara göre aynı sayfa Snapdragon işlemcili Samsung cihazlarda sorunsuz şekilde açılabiliyor. Bu da hatanın doğrudan Exynos işlemcilerle ilişkili olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bunun yanında bazı kullanıcılar ilginç bir başka detay daha paylaştı: Sorunun özellikle Wi-Fi bağlantısı kullanıldığında ortaya çıktığını, mobil veri üzerinden sayfaya girildiğinde ise cihazın yeniden başlamadığını söyleyenler de var.

SAMSUNG’DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Şimdilik Samsung tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak farklı modellerden ve bölgelerden kullanıcıların benzer deneyimleri paylaşması, sorunun düşündüğünden daha yaygın olabileceğini gösteriyor.