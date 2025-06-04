Samsung kullanıcılarına kötü haber: 31 Temmuz'da süre doluyor! Verilerinizi kaybetmemek için son şans

Samsung'dan milyonları ilgilendiren kritik uyarı geldi. Eğer uzun süredir giriş yapmadığınız bir hesabınız varsa, 31 Temmuz 2025 tarihi sizin için son şans olabilir.

Eğer farklı cihazlarda birden fazla Samsung hesabı kullandıysanız ve bunlardan birine uzun süredir giriş yapmadıysanız, şimdi giriş yapmanızda fayda var. Çünkü teknoloji devi 31 Temmuz 2025'ten itibaren, 24 aydır aktif olmayan hesapları silmeye başlayacağını duyurdu.

Samsung bu adımın, uzun süredir kullanılmayan hesaplara ait verilerin korunması amacıyla atıldığını açıkladı.

ESKİ HESAPLAR SİLİNECEK

Şirket, "aktif olmayan Samsung hesapları" politikası uygulayacağını kullanıcılarına bildirdi. Bu politika, uzun süre boyunca kullanılmamış Samsung hesaplarının ve içindeki verilerin güvenliği için devreye sokuluyor.

Buna göre, 24 ay boyunca giriş yapılmamış veya kullanılmamış Samsung hesapları "aktif değil" olarak değerlendirilecek ve silinecek. Bir hesap silindiğinde hem erişim engellenecek hem de hesapla ilişkili tüm veriler kalıcı olarak silinecek.

Eğer bir hesabınızı yaklaşık iki yıldır kullanmadıysanız, hesabın silinmesini önlemek için Samsung hesabınıza giriş yapmanız ya da bu hesaba bağlı bir Samsung hizmeti ya da ürününü kullanmanız gerekiyor. Samsung, silinen hesapların ve verilerin geri getirilemeyeceğini özellikle vurguluyor.

Şirket, silinme riski taşıyan hesaplarla ilişkili e-posta adreslerine bildirimler göndererek, kullanıcılara hesaplarını korumaları için son bir fırsat sunacak.