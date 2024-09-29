Samsung kullanıcılarına kötü haber! İkonik özellik ücretli oluyor, tarih verildi

29 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:55

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, şu ana kadar ücretsiz sunduğu Galaxy AI özelliklerini ücretli yapabilir. Firma, Galaxy S24 ve Z Flip 6 / Z Fold 6 modellerini tanıtırken verdiği bu bilgiyi geçtiğimiz günlerde Galaxy S24 FE modelini duyururken bir kez daha dile getirdi. Peki Galaxy AI ne zaman ücretli olacak?

Samsung​, yıl başından bu yana Galaxy AI​ özelliğine büyük bir yatırım yapıyor. Bu teknolojiyi akıllı telefon ve tabletlerinin ana satış noktalarından biri olarak konumlandırıyor. Aynı zamanda Galaxy AI, Samsung için yeni bir gelir modeli olma potansiyeline de sahip.

Hatırlatmak gerekirse şirket, yıl boyunca Galaxy AI'ın gelecekte kısmen ücretli olabileceğine dair çeşitli ipuçları vermişti. SamMobile sitesinin haberine göre Samsung, bu hafta tanıtılan yeni cihazlarıyla birlikte bu konuda bir kez daha kullanıcıları bilgilendirdi. İşte Galaxy AI'ın ücretli olacağı tarih.

BAZI GALAXY AI ÖZELLİKLERİ, 2025​ YILINDA ÜCRETLİ OLABİLİR

26 Eylül'de Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy S24 FE'yi tanıtan Samsung, bu cihazlar için yayınladığı basın bültenlerinde dikkat toplayan bir dipnot paylaştı. Güney Koreli üretici, "2025 sonunda belirli yapay zeka​ özellikleri için ücret uygulanabilir" diyerek, bu konudaki niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsung, ocak ayında Galaxy S24 için, temmuz ayında Galaxy Z Flip 6 / Z Fold 6 için yayınladığı bültenlerde de Galaxy AI'ın ömür boyu ücretsiz kalmayacağını ve "bazı yapay zeka özelliklerinin gelecekte ücretli olabileceğini" işaret etmişti.

HANGİ ÖZELLİKLER ÜCRETLİ OLACAK?

Samsung, şu ana kadar hangi Galaxy AI özelliklerinin ücretli hale geleceğine dair net bir bilgi vermedi. Yılın başlarında Samsung Health uygulamasının başındaki isim Hon Pak, bu uygulama için bir abonelik modeli oluşturmayı düşündüklerini açıklamıştı. Ancak bu plan henüz hayata geçmiş değil.

Pak, şirketin ücretli hale getireceği özellikler konusunda kullanıcıya değer sunması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten bir şey için beni ödeme yapmaya zorlayacaksan, bana daha kapsamlı, uçtan uca bir şey sunman lazım" ifadelerini kullanmıştı.

SAMSUNG'UN ÜCRETLİ BİR HİZMETİ VAR

Samsung'un ücretli hizmetler ve aboneliklerden düzenli gelir elde etmek için yeni yollar aradığı biliniyor. Öte yandan şu anda Galaxy telefon ve tabletlerde zaten ücretli olan bir hizmet mevcut: Secure Wi-Fi. Bu hizmet, 24 saatlik güvenli Wi-Fi taraması için 0,99 dolar ya da aylık 1,99 dolar ücret alıyor.