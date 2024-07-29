Samsung, küresel telefon satışlarında Apple'ın iPhone'larını geride bıraktı

29 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:54

Akıllı telefon dünyasında rekabet yoğun bir şekilde devam ediyor. Telefon üreticileri her çeyrekte pazardaki konumlarını sağlamlaştırmak için yeni modeller ile kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu ortamda Samsung ve Apple, öne çıkan iki büyük isim olmayı sürdürüyor.

Samsung ve Apple arasındaki rekabet, 2024 yılının ikinci çeyreğinde de hız kesmeden devam etti. Araştırma şirketi Canalys'in yayınladığı son analizler ise bu rekabetin ne kadar sıkı geçtiğini bir kez daha ortaya koydu. Peki iPhone mu Samsung mu? İşte kullanıcıların tercihi.

SAMSUNG MU APPLE MI DAHA ÇOK SATIYOR?

Canalys, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarına ilişkin bir analiz yayınladı. Firmaya göre, Samsung 2024 yılının ikinci çeyreğinde en fazla akıllı telefon satan şirket oldu ve yüzde 18'lik bir pazar payına sahip oldu.

Apple ise yüzde 16'lık pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Bu da Samsung ve Apple arasındaki farkın artık sadece iki puan olduğunu gösteriyor. Karşılaştırmak gerekirse, 2023'ün 2. çeyreğinde iki şirketin pazar payı arasındaki fark dört puandı ve Samsung öndeydi.

GALAXY AI, SAMSUNG'UN PREMİUM TELEFON SATMASINA YARDIMCI OLDU

Canalys'e göre, Samsung ve Apple premium akıllı telefon pazarında herkesi geride bıraktı ve bunun çoğunda yapay zeka (Galaxy AI ve Apple Intelligence) etkili oldu.

Xiaomi, Vivo ve Transsion sırasıyla yüzde 15, yüzde 9 ve yüzde 9 pazar payı ile üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Araştırma şirketinin verileri, tüm markaların Nisan 2024 ile Haziran 2024 arasında toplam 288 milyon akıllı telefon sattığını gösteriyor. Bu rakam geçen çeyreğe kıyasla yüzde 12 daha fazla ve aynı zamanda mobil pazarın art arda büyüdüğü üçüncü çeyreğe işaret ediyor.

SAMSUNG YENİ TELEFONLARINI TANITTI, SIRA IPHONE 16'DA

Bu ayın başlarında Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. SamMobile, Samsung'un katlanabilir cihazlarının hız kazanmasıyla birlikte şirketin bu çeyrekte daha da fazla cihaz satmasının beklendiğini yazdı.

Öte yandan Apple, eylül ayında iPhone 16 serisini piyasaya sürecek. iPhone 16 / 16 Plus ve iPhone 16 Pro / Pro Max modellerinden oluşması beklenen telefonların, Apple Intelligence yapay zeka özellik paketinin etkisiyle satışlarının artması bekleniyor.