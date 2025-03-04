Samsung listeye giremedi bile! Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu, Şubat 2025'te en yüksek performans gösteren Android telefonları sıraladı. Listeye Samsung, Google ve Huawei gibi devlerin hiçbir modeli giremezken liderlik OnePlus markasının oldu. İşte en güçlü amiral gemileri ve orta segment telefonlar.

Dünyanın en popüler performans kıyaslama platformlarından AnTuTu, her ay olduğu gibi Şubat 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.

Listenin zirvesinde OnePlus Ace 5 Pro, tam 2 milyon 890 bin 600 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Onu 2 milyon 884 bin 682 puanla Vivo X200 Pro takip ederken, üçüncü sırada 2 milyon 879 bin 356 puanla Red Magic 10 Pro+ yer aldı.

ŞUBAT 2025 EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR LİSTESİ

OnePlus Ace 5 Pro – 2 milyon 890 bin 600 puan

Vivo X200 Pro – 2 milyon 884 bin 682 puan

Red Magic 10 Pro+ – 2 milyon 879 bin 356 puan

iQOO 13 – 2 milyon 868 bin 237 puan

iQOO Neo 10 Pro - 2 milyon 840 bin 168 puan

OnePlus 13 - 2 milyon 787 bin 393 puan

Realme GT7 Pro - 2 milyon 677 bin 960 puan

Oppo Find X8 Pro - 2 milyon 659 bin 54 puan

Redmi K80 Pro - 2 milyon 647 bin 51 puan

Oppo Find X8 - 2 milyon 638 bin 743 puan

En güçlü orta segment Android telefonlar ise şu şekilde sıralandı:

Redmi Turbo 4

OnePlus Ace 3V

Oppo Reno 13 Pro

Redmi K70E

Oppo Reno 13

Redmi Note 12T Pro

Oppo Reno 12

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Redmi Note 12T Pro