Samsung listeye giremedi bile! Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu, Şubat 2025'te en yüksek performans gösteren Android telefonları sıraladı. Listeye Samsung, Google ve Huawei gibi devlerin hiçbir modeli giremezken liderlik OnePlus markasının oldu. İşte en güçlü amiral gemileri ve orta segment telefonlar.
Dünyanın en popüler performans kıyaslama platformlarından AnTuTu, her ay olduğu gibi Şubat 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.
Listenin zirvesinde OnePlus Ace 5 Pro, tam 2 milyon 890 bin 600 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Onu 2 milyon 884 bin 682 puanla Vivo X200 Pro takip ederken, üçüncü sırada 2 milyon 879 bin 356 puanla Red Magic 10 Pro+ yer aldı.
ŞUBAT 2025 EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR LİSTESİ
OnePlus Ace 5 Pro – 2 milyon 890 bin 600 puan
Vivo X200 Pro – 2 milyon 884 bin 682 puan
Red Magic 10 Pro+ – 2 milyon 879 bin 356 puan
iQOO 13 – 2 milyon 868 bin 237 puan
iQOO Neo 10 Pro - 2 milyon 840 bin 168 puan
OnePlus 13 - 2 milyon 787 bin 393 puan
Realme GT7 Pro - 2 milyon 677 bin 960 puan
Oppo Find X8 Pro - 2 milyon 659 bin 54 puan
Redmi K80 Pro - 2 milyon 647 bin 51 puan
Oppo Find X8 - 2 milyon 638 bin 743 puan
En güçlü orta segment Android telefonlar ise şu şekilde sıralandı:
AnTuTu testi nedir ve telefonların performansını nasıl ölçer?
AnTuTu, akıllı telefonların işlemci, grafik işlem birimi (GPU), bellek (RAM) ve depolama hızları gibi farklı bileşenlerini test eden popüler bir kıyaslama (benchmark) platformudur. Telefonlara farklı senaryolarda yoğun yük bindirerek performanslarını puanlandırır ve sıralar.