Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung listeye giremedi bile! Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu, Şubat 2025'te en yüksek performans gösteren Android telefonları sıraladı. Listeye Samsung, Google ve Huawei gibi devlerin hiçbir modeli giremezken liderlik OnePlus markasının oldu. İşte en güçlü amiral gemileri ve orta segment telefonlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 10:19

Dünyanın en popüler performans kıyaslama platformlarından AnTuTu, her ay olduğu gibi Şubat 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.

Listenin zirvesinde OnePlus Ace 5 Pro, tam 2 milyon 890 bin 600 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Onu 2 milyon 884 bin 682 puanla Vivo X200 Pro takip ederken, üçüncü sırada 2 milyon 879 bin 356 puanla Red Magic 10 Pro+ yer aldı.

ŞUBAT 2025 EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR LİSTESİ

  • OnePlus Ace 5 Pro – 2 milyon 890 bin 600 puan
  • Vivo X200 Pro – 2 milyon 884 bin 682 puan
  • Red Magic 10 Pro+ – 2 milyon 879 bin 356 puan
  • iQOO 13 – 2 milyon 868 bin 237 puan
  • iQOO Neo 10 Pro - 2 milyon 840 bin 168 puan
  • OnePlus 13 - 2 milyon 787 bin 393 puan
  • Realme GT7 Pro - 2 milyon 677 bin 960 puan
  • Oppo Find X8 Pro - 2 milyon 659 bin 54 puan
  • Redmi K80 Pro - 2 milyon 647 bin 51 puan
  • Oppo Find X8 - 2 milyon 638 bin 743 puan
OnePlus Ace 5 Pro

En güçlü orta segment Android telefonlar ise şu şekilde sıralandı:

  • Redmi Turbo 4
  • OnePlus Ace 3V
  • Oppo Reno 13 Pro
  • Redmi K70E
  • Oppo Reno 13
  • Redmi Note 12T Pro
  • Oppo Reno 12
  • iQOO Z8
  • iQOO Neo 7 SE
  • Redmi Note 12T Pro
Redmi Turbo 4
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TUSAŞ'tan heyecanlandıran ANKA-3 paylaşımı
İngiltere’de Tiktok ve Reddit’e soruşturma

Sıkça Sorulan Sorular

AnTuTu testi nedir ve telefonların performansını nasıl ölçer?
AnTuTu, akıllı telefonların işlemci, grafik işlem birimi (GPU), bellek (RAM) ve depolama hızları gibi farklı bileşenlerini test eden popüler bir kıyaslama (benchmark) platformudur. Telefonlara farklı senaryolarda yoğun yük bindirerek performanslarını puanlandırır ve sıralar.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.