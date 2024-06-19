Samsung, One UI 6.1.1 sürümünü Galaxy S24 serisine getiriyor

19 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:31

Samsung genellikle One UI X.X.1 sürümünü yalnızca katlanabilir cihazlar ve tabletler için yayınlıyor. Ancak bu kez geleneksel (katlanamayan) akıllı telefonlar için de yayınlayabilir.

SamMobile sitesinin haberine göre, Güney Koreli üretici Galaxy S24 Ultra için yeni bir yazılım güncellemesi hazırlıyor. Güncellemenin kodu, "S928BXXU2AXF3" olarak belirtildi ve One UI 6.1.1'e ait olduğu öğrenildi.

GALAXY S24 İÇİN ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİ YOLDA

Eğer bu bilgi doğruysa, Samsung ilk kez One UI X.X.1'i geleneksel ya da katlanabilir olmayan akıllı telefonlar için yayınlayacak.

Samsung, One UI 6.1.1'i Galaxy S24 serisi akıllı telefonlar için yayınlarsa, şirket yeni yazılımı Galaxy S23 serisi cihazlar gibi diğer geleneksel akıllı telefonlara da genişletebilir. Ancak orta sınıf ve uygun fiyatlı cihazlar hariç tutulabilir.

Şimdiye kadar One UI 6.1.1 hakkında çok az sızıntı oldu. Uygulama çekmecesinde dikey kaydırma seçeneği, yapay zeka destekli video düzenleme özellikleri, S Pen kullanarak ekran üzerinde çizim yapmak için yapay zeka destekli özellikler ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü tasarımı sunulacağı iddia edildi. Ancak henüz bilinmeyen daha birçok özelliği de getirebilir.