Samsung One UI 7 Beta 3 güncellemesi yayında! İşte yenilikler

07 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:48

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Sadece Galaxy S24 serisi kullanıcılarını kapsayan bu güncelleme yaklaşık 1,2 GB boyutunda sunuluyor. İşte güncellemeyle gelen yenilikler.

Samsung'dan kullanıcılarına müthiş yenilik: One UI 7 sürümü ile yeni dönem başlıyor: Tüm dünyada sunulacak

Samsung'dan kullanıcılarına müthiş yenilik: One UI 7 sürümü ile yeni dönem başlıyor: Tüm dünyada sunulacak

Samsung​, Android 15​ tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü için Beta 3 güncellemesini piyasaya sürdü. Yalnızca Galaxy S24​, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri için kullanıma sunulan One UI 7 Beta 3 sürümü, yaklaşık 1,2 GB boyutunda olup önceki sürümlerde yaşanan birçok sorunu düzeltiyor ve çeşitli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.

ONE UI 7 BETA 3 YENİLİKLERİ

One UI 7 Beta 3 güncellemesi ile yapılan önemli iyileştirmeler şu şekilde:

Uygulama çekmecesi hizalamasında dikey kaydırma sorunu iyileştirildi

Game Booster'da varsayılan kare hızı 120Hz olarak ayarlandı

Samsung Mesajlar: MMS resmi kaydedilirken oluşan istisna durumu düzeltildi

Hızlı panelin kapatılması işlemi iyileştirildi

Belirli bir yol üzerinde Nowbar'ın görüntülenmemesi durumu düzenlendi

Kilit ekranı, AOD, durum çubuğu pil simgesi ve bildirim simgesi hizalama hatası düzeltildi

Kilit ekranı düzenleme ile ilgili hatalar düzeltildi

Kilit ekranı kısayol simgesinin kaybolması sorunu giderildi

Routine+ kullanılırken ses seviyesi tuşu çalışma hatası düzeltildi

Edge paneli > Araçların görüntülenmemesi durumu düzeltildi

Diğer birçok iyileştirme yapıldı

ONE UI 7 BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Eğer beta programına kayıtlıysanız ve güncelleme bildirimi henüz cihazınıza ulaşmadıysa, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek yeni beta sürümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Öte yandan bu yeni yapı, Galaxy S24 için S921BXXU4ZXLJ, Galaxy S24+ için S926BXXU4ZXLJ ve Galaxy S24 Ultra için S928BXXU4ZXLJ sürüm numaralarıyla tanımlanıyor.