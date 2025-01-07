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Samsung One UI 7 Beta 3 güncellemesi yayında! İşte yenilikler

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: SamMobile
07 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:48
Samsung One UI 7 Beta 3 güncellemesi yayında! İşte yenilikler

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Sadece Galaxy S24 serisi kullanıcılarını kapsayan bu güncelleme yaklaşık 1,2 GB boyutunda sunuluyor. İşte güncellemeyle gelen yenilikler.

Samsung​, Android 15​ tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü için Beta 3 güncellemesini piyasaya sürdü. Yalnızca Galaxy S24​, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri için kullanıma sunulan One UI 7 Beta 3 sürümü, yaklaşık 1,2 GB boyutunda olup önceki sürümlerde yaşanan birçok sorunu düzeltiyor ve çeşitli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.

ONE UI 7 BETA 3 YENİLİKLERİ

One UI 7 Beta 3 güncellemesi ile yapılan önemli iyileştirmeler şu şekilde:

  • Uygulama çekmecesi hizalamasında dikey kaydırma sorunu iyileştirildi
  • Game Booster'da varsayılan kare hızı 120Hz olarak ayarlandı
  • Samsung Mesajlar: MMS resmi kaydedilirken oluşan istisna durumu düzeltildi
  • Hızlı panelin kapatılması işlemi iyileştirildi
  • Belirli bir yol üzerinde Nowbar'ın görüntülenmemesi durumu düzenlendi
  • Kilit ekranı, AOD, durum çubuğu pil simgesi ve bildirim simgesi hizalama hatası düzeltildi
  • Kilit ekranı düzenleme ile ilgili hatalar düzeltildi
  • Kilit ekranı kısayol simgesinin kaybolması sorunu giderildi
  • Routine+ kullanılırken ses seviyesi tuşu çalışma hatası düzeltildi
  • Edge paneli > Araçların görüntülenmemesi durumu düzeltildi
  • Diğer birçok iyileştirme yapıldı

Samsung One UI 7 Beta 3 güncellemesi yayında! İşte yenilikler - 1. Resim

ONE UI 7 BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Eğer beta programına kayıtlıysanız ve güncelleme bildirimi henüz cihazınıza ulaşmadıysa, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek yeni beta sürümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Öte yandan bu yeni yapı, Galaxy S24 için S921BXXU4ZXLJ, Galaxy S24+ için S926BXXU4ZXLJ ve Galaxy S24 Ultra için S928BXXU4ZXLJ sürüm numaralarıyla tanımlanıyor.

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Kaynak: SamMobile
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