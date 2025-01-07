Samsung One UI 7 Beta 3 güncellemesi yayında! İşte yenilikler
Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Sadece Galaxy S24 serisi kullanıcılarını kapsayan bu güncelleme yaklaşık 1,2 GB boyutunda sunuluyor. İşte güncellemeyle gelen yenilikler.
Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü için Beta 3 güncellemesini piyasaya sürdü. Yalnızca Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri için kullanıma sunulan One UI 7 Beta 3 sürümü, yaklaşık 1,2 GB boyutunda olup önceki sürümlerde yaşanan birçok sorunu düzeltiyor ve çeşitli iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.
ONE UI 7 BETA 3 YENİLİKLERİ
One UI 7 Beta 3 güncellemesi ile yapılan önemli iyileştirmeler şu şekilde:
- Uygulama çekmecesi hizalamasında dikey kaydırma sorunu iyileştirildi
- Game Booster'da varsayılan kare hızı 120Hz olarak ayarlandı
- Samsung Mesajlar: MMS resmi kaydedilirken oluşan istisna durumu düzeltildi
- Hızlı panelin kapatılması işlemi iyileştirildi
- Belirli bir yol üzerinde Nowbar'ın görüntülenmemesi durumu düzenlendi
- Kilit ekranı, AOD, durum çubuğu pil simgesi ve bildirim simgesi hizalama hatası düzeltildi
- Kilit ekranı düzenleme ile ilgili hatalar düzeltildi
- Kilit ekranı kısayol simgesinin kaybolması sorunu giderildi
- Routine+ kullanılırken ses seviyesi tuşu çalışma hatası düzeltildi
- Edge paneli > Araçların görüntülenmemesi durumu düzeltildi
- Diğer birçok iyileştirme yapıldı
ONE UI 7 BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
Eğer beta programına kayıtlıysanız ve güncelleme bildirimi henüz cihazınıza ulaşmadıysa, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek yeni beta sürümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Öte yandan bu yeni yapı, Galaxy S24 için S921BXXU4ZXLJ, Galaxy S24+ için S926BXXU4ZXLJ ve Galaxy S24 Ultra için S928BXXU4ZXLJ sürüm numaralarıyla tanımlanıyor.