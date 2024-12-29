Samsung One UI 7 kararlı sürüm çıkış tarihi belli oldu: İşte güncelleme alacak modeller

29 Aralık 2024 17:45 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:45

Samsung'un One UI 7 yazılımının kararlı sürümünü ne zaman kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı. Merakla beklenen güncellemenin çıkış tarihini ise bir sızıntı kaynağı duyurdu. Peki One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar hangileri?

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung​, kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 yazılımının kararlı sürümünü ne zaman tanıtacağını hâlâ açıklamadı. Şirket, yazılımın resmi çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmasa da güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, yeni arayüzün Galaxy Unpacked 2025 etkinliği sırasında tanıtılacağını öne sürdü.

ONE UI 7, GALAXY S25​ SERİSİ İLE BİRLİKTE GELECEK

Samsung'a yakınlığıyla bilinen ve geçmişteki isabetli tahminleriyle dikkat çeken X kullanıcısı FamilyTaes, One UI 7'nin 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği sırasında duyurulacağını belirtti. Öte yandan bu etkinlikte Samsung, yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S25 cihazlarını da tanıtacak.

SamMobile'ın haberine göre, One UI 7 güncellemesi, Galaxy S25 serisi ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Galaxy S25 serisi, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Yeni serinin, One UI 7 yazılımını fabrikadan yüklü olarak çalıştıran ilk cihazlar olacağı ifade ediliyor.

ONE UI 7 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Samsung, One UI 7 kararlı sürümünü aşağıda yer alan akıllı telefon ve tablet cihazları için sunacak:

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S Serisi

Galaxy S24 serisi

Galaxy S23 serisi

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy Tab Serisi