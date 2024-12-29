Samsung One UI 7 kararlı sürüm çıkış tarihi belli oldu: İşte güncelleme alacak modeller
Samsung'un One UI 7 yazılımının kararlı sürümünü ne zaman kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı. Merakla beklenen güncellemenin çıkış tarihini ise bir sızıntı kaynağı duyurdu. Peki One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar hangileri?
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 yazılımının kararlı sürümünü ne zaman tanıtacağını hâlâ açıklamadı. Şirket, yazılımın resmi çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmasa da güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, yeni arayüzün Galaxy Unpacked 2025 etkinliği sırasında tanıtılacağını öne sürdü.
ONE UI 7, GALAXY S25 SERİSİ İLE BİRLİKTE GELECEK
Samsung'a yakınlığıyla bilinen ve geçmişteki isabetli tahminleriyle dikkat çeken X kullanıcısı FamilyTaes, One UI 7'nin 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği sırasında duyurulacağını belirtti. Öte yandan bu etkinlikte Samsung, yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S25 cihazlarını da tanıtacak.
SamMobile'ın haberine göre, One UI 7 güncellemesi, Galaxy S25 serisi ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Galaxy S25 serisi, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Yeni serinin, One UI 7 yazılımını fabrikadan yüklü olarak çalıştıran ilk cihazlar olacağı ifade ediliyor.
ONE UI 7 ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR
Samsung, One UI 7 kararlı sürümünü aşağıda yer alan akıllı telefon ve tablet cihazları için sunacak:
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy S Serisi
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy S22 serisi
- Galaxy S21 serisi
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A14
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10 serisi
- Galaxy Tab S9 serisi
- Galaxy Tab S9 FE serisi
- Galaxy Tab S8 serisi
- Galaxy Tab S6 Lite 2024 & 2022
- Galaxy Tab A9 serisi
- Galaxy Tab Active5
- Galaxy Tab Active4 Pro