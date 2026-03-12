Samsung One UI 8.5 güncellemesi yolda: Yeni sürümü alacak cihazların tam listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsung, şubat ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisiyle One UI 8.5 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirketten güncellemenin dağıtım takvimine dair henüz resmi açıklama gelmese de yeni yazılımın yakında eski modellere de ulaşması bekleniyor.
Halihazırda Galaxy S25 serisi için başlatılan Beta programında altıncı derleme yayınlanmış durumda. Şirketin resmi topluluk forumlarında paylaşılan son detaylara göre, geliştirici ekip aynı test programını Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 kullanıcıları için de erişime açmayı planlıyor. Peki One UI 8.5 alacak telefonlar hangileri? Güncelleme ne zaman çıkacak?
Gizmochina'nın haberine göre, güncellemenin hangi telefon ve tabletlere sunulacağına dair Samsung tarafından yayınlanan kesinleşmiş bir liste bulunmuyor. Ancak One UI 8.0 arayüzünü alan veya doğrudan o sürümle kutudan çıkan tüm cihazların yeni arayüze kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Listede yer alan bazı eski modellerin ise son büyük özellik güncellemesini alacağını, sonrasında yalnızca güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edeceğini unutmamak gerekiyor.
One UI 8.5 sürümünü alması beklenen cihazlar şu şekilde:
Galaxy Tab serisi