Samsung One UI 8.5 güncellemesi yolda: Yeni sürümü alacak cihazların tam listesi

ONE UI 8.5 ALACAK TELEFONLAR

Gizmochina'nın haberine göre, güncellemenin hangi telefon ve tabletlere sunulacağına dair Samsung tarafından yayınlanan kesinleşmiş bir liste bulunmuyor. Ancak One UI 8.0 arayüzünü alan veya doğrudan o sürümle kutudan çıkan tüm cihazların yeni arayüze kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor.