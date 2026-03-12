Samsung One UI 8.5 güncellemesi yolda: Yeni sürümü alacak cihazların tam listesi

Menü Kapat
Mart 12, 2026 14:32
Samsung, şubat ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisiyle One UI 8.5 sürümünü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirketten güncellemenin dağıtım takvimine dair henüz resmi açıklama gelmese de yeni yazılımın yakında eski modellere de ulaşması bekleniyor.

Halihazırda Galaxy S25 serisi için başlatılan Beta programında altıncı derleme yayınlanmış durumda. Şirketin resmi topluluk forumlarında paylaşılan son detaylara göre, geliştirici ekip aynı test programını Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 kullanıcıları için de erişime açmayı planlıyor. Peki One UI 8.5 alacak telefonlar hangileri? Güncelleme ne zaman çıkacak?

ONE UI 8.5 ALACAK TELEFONLAR

Gizmochina'nın haberine göre, güncellemenin hangi telefon ve tabletlere sunulacağına dair Samsung tarafından yayınlanan kesinleşmiş bir liste bulunmuyor. Ancak One UI 8.0 arayüzünü alan veya doğrudan o sürümle kutudan çıkan tüm cihazların yeni arayüze kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Listede yer alan bazı eski modellerin ise son büyük özellik güncellemesini alacağını, sonrasında yalnızca güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edeceğini unutmamak gerekiyor.

One UI 8.5 sürümünü alması beklenen cihazlar şu şekilde:

GALAXY S SERİSİ

  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S21 FE

GALAXY Z SERİSİ

  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4

GALAXY A SERİSİ

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A17 (4G & 5G)
  • Galaxy A16 (4G & 5G)
  • Galaxy A15 (4G & 5G)
  • Galaxy A07 (4G & 5G)
  • Galaxy A06 (4G & 5G)

GALAXY M SERİSİ

  • Galaxy M56
  • Galaxy M55
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M54
  • Galaxy M53
  • Galaxy M36
  • Galaxy M35
  • Galaxy M34
  • Galaxy M33
  • Galaxy M17
  • Galaxy M16
  • Galaxy M15
  • Galaxy M07
  • Galaxy M06

Galaxy Tab serisi

  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab A11
  • Galaxy Tab A11+
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 5 Pro

