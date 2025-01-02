Samsung öyle bir telefon kamerası geliştirdi ki! Tek rakibi insan gözü

02 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:34

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, akıllı telefonlar için olağanüstü performansa sahip bir kamera sensörü geliştiriyor. Şirketin kendi Galaxy serisi akıllı telefonlarında kullanılacağı belirtilen bu sensörler, Megapiksel değeri bakımından insan gözü ile yarışacak cinste.

Apple​, son yıllarda iPhone modelleri için görüntü sensörlerini Sony​'den temin ediyordu. Ancak güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yaz aylarında yaptığı tahminlere göre, bu durum 2026 yılında piyasaya sürülecek iPhone 18 serisiyle beraber değişebilir. Kuo'ya göre Apple, Samsung​'un geliştirdiği 3 katmanlı yığınlı sensör teknolojisine geçmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra şirket, kendi Galaxy cihazları için de ayrı bir sensör üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak bu sensör, piyasadaki diğer modellere hiç ama hiç benzemiyor; "tek rakibi insan gözü" diye yorumlanabilecek kadar gelişmiş bir özelliği var.

'3 KATMANLI YIĞINLI SENSÖR TEKNOLOJİSİ' NEDİR?

Samsung'un Apple için geliştirdiği 3 katmanlı yığınlı sensör, fotodiyot katmanını (ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren bölüm) sinyallerin işlendiği katmandan ayıran bir tasarıma sahip. Bu yapı, geleneksel sensör teknolojisine kıyasla daha hızlı görüntü yakalama, düşük ışık koşullarında daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekme ve daha geniş dinamik aralık ile geliştirilmiş renk doğruluğu sağlama gibi avantajlar sunuyor.

Sensörlerdeki "yığınlı" yapı, çiplerin birbirinin üstüne yerleştirilerek kompakt ve yüksek performanslı bir tasarım oluşturulması anlamına geliyor. Ming-Chi Kuo'ya göre, Samsung'un geliştirdiği yeni teknoloji, iPhone'larda şu an kullanılan Sony Exmor RS sensörlerden daha ileri bir teknolojiye sahip.

İPHONE 18'İN 48 MEGAPİKSEL KAMERASINA GÜÇ VERECEK

Samsung'un 3 katmanlı yığınlı sensörleri, iPhone 18 serisindeki 48 Megapiksel geniş kameralar için kullanılacak. Bu bilgi, @Jukanlosreve adlı bir sızıntı kaynağının attığı bir tweet ile de destekleniyor. Öte yandan Samsung bu sensörleri Apple için geliştirirken, kendi Galaxy cihazları için ise tam olarak 500 Megapiksellik sensörler üzerinde çalışıyor.

Deviantart'ta paylaşımlar yapan bir fotoğrafçının analizine göre, insan gözü teorik olarak 576 Megapiksel çözünürlük değerine sahip:

"Ortalama bir insan retinasında 5 milyon koni reseptörü bulunur. Koniler renkli görüntüden sorumlu oldukları için, bu insan gözünün 5 Megapiksellik bir kısmına denk düşer. Ancak bunun haricinde bir de 100 milyon civarında tek renkli çubuk reseptörleri vardır. Bunlar da, gördüklerinizin keskinliğini belirler. Bunların toplamı olarak 105 Megapiksel, yine de insan gözünün tamamını tanımlamak için yeterli değildir, çünkü gözümüz sabit bir kamera değildir." "İki gözünüz bulunuyor (şaka yapmıyorum) ve bunlar sürekli olarak etrafta geziniyorlar, böylece normal görüş alanınızdan çok daha geniş bir alanı tarıyorlar. Bu bileşik görüntü beyinde birleştiriliyor ve bu, panoramik bir fotoğrafın parçalarını birleştirmekten farklı değil. İyi ışık altında, 0.6 ark-dakika (0.01 derece) mesafeyle ayrılmış iki ince çizgiyi normal okuma mesafesinde, birbirinden ayırabilirsiniz. Bu da, 0.3 ark-dakikalık bir eşdeğer piksel büyüklüğüne denk gelir. Eğer yatay görüş alanınızı 120 derece olarak alırsanız, dikeyi de 60 derece alırsanız, bu 576 Megapiksel görüntüye denk gelecektir."

APPLE, BİRÇOK ŞİRKETİN SENSÖRLERİNİ KULLANDI

Apple, ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 4s modelinde Sony görüntü sensörlerini kullanmaya başladı. iPhone 4'te ise Omnivision Technologies tarafından üretilen sensörler bulunuyordu. Daha önceki modellerde, iPhone 3G ve iPhone 3Gs'in arka kameraları için de Omnivision teknolojisi kullanılmıştı.

İlk nesil iPhone'un 2 Megapiksel kamerası ise Micron tarafından sağlanmıştı, ancak bu kamera otomatik odaklama veya video kaydı gibi temel özelliklere sahip değildi.