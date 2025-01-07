Samsung resmen duyurdu: Galaxy S25 serisi tanıtım tarihi belli oldu

07 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:11

Merakla beklenen Galaxy S25 tanıtım tarihi, Samsung tarafından yapılan bir resmi duyuruyla nihayet belli oldu. Şirketin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak ve yapay zeka odaklı yeniliklerin ön planda olacağı etkinlikte Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri tanıtılacak.

Samsung​, teknoloji dünyasının merakla beklediği Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinin tarihini duyurdu. Şirket bir sonraki Unpacked etkinliğini ABD'nin Kaliforniya​ eyaletinde bulunan San Jose şehrinde düzenleyecek. Etkinlikte Galaxy S25​ serisi başta olmak üzere birçok yeni cihazın tanıtılması bekleniyor.

GALAXY S25 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung, heyecan verici etkinliği dünya genelindeki kullanıcılarına ulaştırmak için canlı yayınlayacak. Galaxy Unpacked 2025, Samsung'un resmi web sitesi, YouTube kanalı ve Samsung Newsroom üzerinden takip edilebilecek. 22 Ocak 2025'te Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak etkinlikte yapay zeka​ odaklı yenilikler ön planda olacak.

"DAHA DOĞAL VE SEZGİSEL YAPAY ZEKAYA HAZIR OLUN"

Samsung, yayınlamış olduğu basın bülteninde, Galaxy S25 serisiyle birlikte yapay zeka deneyimlerini yeni bir boyuta taşıyacağını bildirdi. Öte yandan şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Daha doğal ve sezgisel yapay zekâya hazır olun. Galaxy AI'ın bir sonraki evrimi, her gün dünyayla kurduğunuz etkileşimi değiştirecek. Yeni Galaxy S serisi, şimdi ve gelecekte mobil yapay zekâ deneyimleri için çıtayı bir kez daha belirlemeye hazırlanıyor."

HANGİ MODELLER TANITILACAK?

Samsung Galaxy S25 serisi tanıtım etkinliği şu modellere ev sahipliği yapacak:

Galaxy S25: Serinin temel modeli

Serinin temel modeli Galaxy S25+: Daha büyük ekran ve gelişmiş özelliklere sahip bir ortanca model

Daha büyük ekran ve gelişmiş özelliklere sahip bir ortanca model Galaxy S25 Ultra: Profesyonel seviyede kamera teknolojisi ve üstün performansıyla serinin en üst düzey cihazı, yani amiral gemisi

Profesyonel seviyede kamera teknolojisi ve üstün performansıyla serinin en üst düzey cihazı, yani amiral gemisi Galaxy S25 Slim: Daha kompakt bir model olan Slim versiyonunun ise etkinlikten bir süre sonra tanıtılması öngörülüyor.

GALAXY S25 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Samsung Galaxy S25 ne kadar olacak? sorusu Türkiye ve dünyadaki bütün kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri. Ancak şirket bu sorunun cevabını da etkinlikte verecek. Dolayısıyla S25, S25+ ve S25 Ultra Türkiye fiyatları için iki hafta daha beklemek gerekiyor.