Samsung tarihinde bir ilk: Yeni telefonlarında ikonik model artık olmayacak

02 Ekim 2024 17:54 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:55

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinde önemli bir değişiklik yapabileceği konuşuluyor. İddialara göre Samsung, 2026 yılında Galaxy S26 modelini piyasaya sürmeyecek. Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modelleriyle yetinecek. Peki şirketin bu kararı almasının sebebi ne?

Samsung​'un amiral gemisi Galaxy S serisinde büyük bir değişiklik yaşanabileceği konuşuluyor. Fısıltı gazetesinde dolaşan yeni bir söylentiye göre, Güney Koreli üretici 2026​ yılında Galaxy S26 modelini çıkarmayacak. Peki yerine ne gelecek?

GALAXY S26 MODELİ TARİH OLABİLİR

GSMArena'nın haberine göre Samsung, 2025 yılında Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra​ modellerini her zamanki gibi ocak ayında tanıtacak. Ancak 2026 yılında işler tamamen değişebilir. Galaxy S26 serisinde sadece "S26 Plus" ve "S26 Ultra" modelleri yer alabilir.

SAMSUNG'U REKABET KORKUSU SARDI

İddialara göre Samsung'un Galaxy S26'yı çıkarmaktan vazgeçme nedeni, bu modelin artık piyasada rekabet edemeyecek hale gelmesi.

Çinli markaların, önümüzdeki aylarda daha küçük boyutlarda ancak üst düzey özelliklerle donatılmış birçok modelle pazara hızlı bir giriş yapacağı belirtiliyor. Bu rekabet ortamında Galaxy S25 serisinin bile kendini zar zor koruyacağı, Galaxy S26 için bu durumun daha da zorlayıcı olacağı üzerinde duruluyor.

TABLET SERİSİNDE BENZER BİR HAMLE YAPILMIŞTI

Samsung, bu tip bir stratejiyi daha önce tablet serisinde de uygulamıştı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S10 serisi tanıtılırken, yalnızca Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri piyasaya sürülmüş, temel model ortadan kaldırılmıştı. Şimdi ise benzer bir hamle Galaxy S26 serisinde de yapılacak.

İddiayı teknoloji dünyasında tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe ortaya attı. Tahmin edileceği gibi Samsung tarafından resmi olarak duyurulmadı. Bu tür haberlerlere, resmi ağızlardan doğrulama gelmediği sürece şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda ASUS'un telefon üretmekten vazgeçeceği iddia edilmişti ancak Tayvanlı şirket bunu yalanlamıştı.