Samsung telefon kullananlar dikkat: Özellikler kaldırılıyor!

Şubat güncellemesiyle Galaxy S25 ve yeni modellerde kurtarma araçları daraltıldı. Deneyimli kullanıcıların alıştığı bazı seçenekler artık görünmüyor.

Samsung telefon kullananlar dikkat: Özellikler kaldırılıyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 11:45

’un Şubat ayı güncellemesi sadece güvenlik açıklarını kapatmakla kalmadı. Görünen o ki şirket, kullanıcılarının yıllardır başvurduğu bazı gelişmiş araçlara da kapıyı aralıyor… hatta biraz kapatıyor.

Samsung telefon kullananlar dikkat: Özellikler kaldırılıyor!

ANDROİD KURTARMA MENÜSÜNDE SESSİZ DEĞİŞİM

Galaxy Club’ın raporuna göre Samsung, Android’in gizli kurtarma (Recovery) menüsünü önemli ölçüde sadeleştirdi. Normal şartlarda bu menüde; fabrika ayarlarına dönme, ADB üzerinden yükleme, SD kart aracılığıyla yazılım kurma ve sistem önbelleğini temizleme gibi seçenekler bulunuyordu. Özellikle teknik bilgiye sahip kullanıcılar için bu araçlar adeta can simidiydi.

Samsung telefon kullananlar dikkat: Özellikler kaldırılıyor!

Ancak Şubat 2026 güvenlik yamasını alan birçok Galaxy modelinde tablo değişmiş durumda. Kurtarma menüsünde artık yalnızca üç seçenek görünüyor: sistemi yeniden başlatma, verileri silerek fabrika ayarlarına dönme ve cihazı kapatma. Yani önbellek temizleme ya da manuel güncelleme gibi detaylı işlemler menüden çıkarılmış görünüyor.

İLK SİNYAL GALAXY S25’TEN GELDİ

Bu değişikliği ilk fark edenler kullanıcıları oldu. Kısa süre içinde aynı durumun Galaxy Z Fold 7 modelinde de geçerli olduğu yayıncılar tarafından doğrulandı. Şu ana kadar kısıtlı kurtarma menüsünü içeren Şubat güncellemesi; Galaxy S25 serisinin tamamına, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 modellerine ulaşmış durumda. Önümüzdeki haftalarda diğer Galaxy cihazlarına da gelmesi bekleniyor.

DENEYİMLİ KULLANICILAR NE YAPACAK?

Android ekosisteminde yıllardır bir alışkanlık vardı. Güncelleme sonrası artan pil tüketimi, performans düşüşü ya da rastgele yazılım hataları yaşandığında kullanıcılar kurtarma menüsüne girer, sistem önbelleğini temizlerdi. Çoğu zaman bu basit adım ciddi sorunları ortadan kaldırıyordu. Şimdi bu imkanın ortadan kalkması, özellikle ileri düzey kullanıcılar için işleri zorlaştırabilir. Açıkçası, teknik müdahale alanının daraltılması bazı kullanıcıları düşündürüyor.

Samsung telefon kullananlar dikkat: Özellikler kaldırılıyor!

TÜM MODELLERDE AYNI DEĞİL

İlginç olan şu: Bu değişiklik Samsung’un tüm cihazlarında aynı şekilde uygulanmış değil. Şubat güvenlik yamasıyla birlikte One UI 8.5 beta sürümünü çalıştıran Galaxy S25 Ultra’da eski ve kapsamlı kurtarma menüsü hâlâ mevcut. Ancak kararlı One UI 8.0 sürümünü kullanan Galaxy S25 modellerinde yeni, kısıtlı menü tamamen devrede. Samsung cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Şirketin bu adımı neden attığı, manuel önbellek temizleme ihtiyacını ortadan kaldıracak yeni sistem süreçleri mi geliştirdiği yoksa daha büyük bir değişimin habercisi mi olduğu belirsizliğini koruyor.

