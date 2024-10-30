Samsung telefon kullananlar dikkat: Türkiye'de satılan modellerde güvenlik açığı tespit edildi

30 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:09

Android akıllı telefon ekosisteminin en çok tercih edilen markalarından biri olan Samsung, yeni bir güvenlik açığı sorunuyla gündemde. Türkiye'de resmi olarak satılan Exynos işlemcili bazı telefon ve akıllı saat modellerinde güvenlik risklerini beraberinde getiren önemli bir hata keşfedildi. Uzmanlardan kullanıcılara çarpıcı bir uyarı geldi.

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Samsung’un bazı akıllı telefon ve saat modellerinde, güvenlik açığı tespit edildi. Özellikle Exynos işlemci kullanan cihazlarda ortaya çıkan bu açık, kullanıcıların cihazlarını hackerlara karşı savunmasız hale getiriyor. Uzmanlar, bu açıkların ciddi güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekerken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcıları en son güvenlik güncellemelerini yüklemeleri konusunda uyardı.

HANGİ SAMSUNG MODELLERİ TEHLİKEDE?

Samsung’un en popüler telefon serilerinden Galaxy S ve Galaxy Note modellerinde kullanılan Exynos işlemcilerde ortaya çıkan bu açık, özellikle Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 gibi eski serilerde yaygın. Bunun yanı sıra, Galaxy A21, Galaxy A51, Galaxy A71 gibi orta segment cihazlarda da bu güvenlik riski bulunuyor. Ayrıca, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4 gibi akıllı saatlerde de aynı açık mevcut.

Etkilenen Samsung işlemciler şunlar:

Exynos 9820

Exynos 9825

Exynos 980

Exynos 990

Exynos 850

Exynos W920

GÜNCELLEMELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Samsung yetkilileri, bu tür güvenlik açıklarından korunmak için kullanıcıların cihazlarına aylık olarak yayınlanan güvenlik yamalarını düzenli olarak yüklemeleri gerektiğini belirtiyor. Samsung, Xiaomi gibi diğer büyük markalar da güvenlik yamalarını aksatmadan yayınlayarak kullanıcıların güvenliğini sağlamaya özen gösteriyor.

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu güvenlik açıklarını göz ardı etmemesi gerektiğini ve güncellemelerin yalnızca cihaz performansını değil, aynı zamanda kullanıcıların veri güvenliğini de sağladığını vurguluyor.