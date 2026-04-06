Samsung telefon sahipleri dikkat: Her gün kullandığınız uygulama kapatılıyor

Samsung, kullanıcıların telefonlarında SMS mesajları gönderip almalarını sağlayan "Messages" (Mesajlar) uygulamasını kapatma kararı aldı. Firmadan yapılan duyuruya göre, 2026 Temmuz ayı itibarıyla kullanıcılar artık Google'ın Mesajlar hizmetini kullanmak zorunda olacak.

Şirket, cihaz sahiplerini yeni uygulamaya yönlendirmek amacıyla detaylı bir geçiş rehberi paylaştı. Belirtilen tarihten itibaren eski uygulama üzerinden acil servis numaraları veya önceden belirlenmiş acil durum kişileri haricinde herhangi bir mesaj gönderimi yapılamayacak.

Eski mesajlaşma yazılımı, temmuz ayının ardından Galaxy Store mağazasından da tamamen kaldırılacak. Hatta yeni Galaxy S26 serisindeki cihazlarda bu uygulamanın indirilmesi halihazırda engellenmiş durumda.

ESKİ CİHAZLAR KARARDAN ETKİLENMİYOR

Hizmet sonlandırma işlemi, Android 12 ve daha yeni işletim sistemine sahip Galaxy cihazlarını kapsıyor. Daha eski işletim sistemine sahip modellerde ise mevcut uygulamanın kullanımına hiçbir sorun yaşanmadan devam edilebileceği belirtiliyor.

Teknoloji devi, cihaz sahiplerine uygulama içi bildirimler ve ekrandaki talimatlarla rehberlik edecek. Android 14 ve üzeri işletim sistemi çalıştıran telefonlarda, varsayılan uygulama değiştirildikten sonra Google Messages simgesi otomatik olarak ana ekrandaki alt çubuğa yerleşecek.

GEÇİŞ ADIMLARI PAYLAŞILDI

Yeni Google Mesajlar aracını kullanmaya başlamak oldukça basit adımlar gerektiriyor. Uygulama ilk kez açıldığında kullanıcılardan varsayılan SMS aracı olarak ayarlanması istenecek. Çıkan ekranda 'Varsayılan SMS uygulamasını ayarla' butonuna tıklayıp, mavi sohbet balonlu beyaz simgeye sahip Google Messages seçeneğini işaretlemek yeterli olacak.

Ardından 'Varsayılan olarak ayarla' denildiğinde geçiş işlemi tamamlanmış sayılacak.