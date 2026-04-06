Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung telefon sahipleri dikkat: Her gün kullandığınız uygulama kapatılıyor

Samsung, ABD'deki resmi web sitesinde yaptığı duyuruyla "Messages" uygulamasının faaliyetlerini Temmuz 2026'da tamamen durduracağını açıkladı. Kullanıcılar nasıl mesaj gönderecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 11:58

Samsung, kullanıcıların telefonlarında SMS mesajları gönderip almalarını sağlayan "Messages" (Mesajlar) uygulamasını kapatma kararı aldı. Firmadan yapılan duyuruya göre, 2026 Temmuz ayı itibarıyla kullanıcılar artık Google'ın Mesajlar hizmetini kullanmak zorunda olacak.

Şirket, cihaz sahiplerini yeni uygulamaya yönlendirmek amacıyla detaylı bir geçiş rehberi paylaştı. Belirtilen tarihten itibaren eski uygulama üzerinden acil servis numaraları veya önceden belirlenmiş acil durum kişileri haricinde herhangi bir mesaj gönderimi yapılamayacak.

Eski mesajlaşma yazılımı, temmuz ayının ardından Galaxy Store mağazasından da tamamen kaldırılacak. Hatta yeni Galaxy S26 serisindeki cihazlarda bu uygulamanın indirilmesi halihazırda engellenmiş durumda.

ESKİ CİHAZLAR KARARDAN ETKİLENMİYOR

Hizmet sonlandırma işlemi, 12 ve daha yeni işletim sistemine sahip Galaxy cihazlarını kapsıyor. Daha eski işletim sistemine sahip modellerde ise mevcut uygulamanın kullanımına hiçbir sorun yaşanmadan devam edilebileceği belirtiliyor.

Teknoloji devi, cihaz sahiplerine uygulama içi bildirimler ve ekrandaki talimatlarla rehberlik edecek. Android 14 ve üzeri işletim sistemi çalıştıran telefonlarda, varsayılan uygulama değiştirildikten sonra Google Messages simgesi otomatik olarak ana ekrandaki alt çubuğa yerleşecek.

GEÇİŞ ADIMLARI PAYLAŞILDI

Yeni Google Mesajlar aracını kullanmaya başlamak oldukça basit adımlar gerektiriyor. Uygulama ilk kez açıldığında kullanıcılardan varsayılan SMS aracı olarak ayarlanması istenecek. Çıkan ekranda 'Varsayılan SMS uygulamasını ayarla' butonuna tıklayıp, mavi sohbet balonlu beyaz simgeye sahip Google Messages seçeneğini işaretlemek yeterli olacak.

Ardından 'Varsayılan olarak ayarla' denildiğinde geçiş işlemi tamamlanmış sayılacak.

ETİKETLER
#android
#Teknoloji Haberleri
#Uygulama Değişikliği
#Samsung Mesajlar
#Google Mesajlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.