Samsung telefonlar artık Audi anahtarı olarak kullanılabiliyor: İşte desteklenen modeller

17 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:52

Samsung, Audi araçları için Samsung Wallet üzerinden dijital anahtar desteği sunmaya başladı. Bu özellik, kullanıcıların fiziksel anahtar taşımadan araçlarını telefonlarıyla açıp kapatmasına ve motoru çalıştırmasına olanak tanıyor. İşte desteklenen modeller.

Güney Koreli üretici Samsung​, Audi​ araçlarına Samsung Wallet üzerinden dijital anahtar desteği sunacağını duyurdu. Genesis, BMW ve Kia gibi otomobil üreticilerinin ardından Audi de bu teknolojiyle uyumlu olan olan markalar arasına katılmış oldu. Artık kullanıcılar, fiziksel anahtarlık veya anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu özellik sayesinde araçlarının kilidini açma, kapama ve çalıştırma işlemlerini telefonlarıyla gerçekleştirebilecek.

Samsung Wallet'in Dijital Anahtar platformunun beraberinde hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden dikkat çekici özellik geliyor. Uygulama, yalnızca aracın kapılarını ve bagajını açmakla kalmıyor, aynı zamanda motoru çalıştırmak için de kullanılabiliyor. Ayrıca güvenlik için, dijital anahtarlar EAL6+ güvenlik standardıyla korunuyor ve Ultra Wideband (UWB) bağlantısını destekliyor.

"Peki ya telefonum çalınır ya da kaybolursa?" diye haklı olarak merak ediyorsanız, Samsung bunu da düşünmüş. Dijital anahtarınızı Samsung Find hizmeti aracılığıyla devre dışı bırakabiliyorsunuz.

ANAHTARLAR PAYLAŞILABİLECEK

Dijital Anahtar'ın sunduğu bir diğer özellik ise anahtarları arkadaşlarınız ve aileniz ile kolayca paylaşabilmeniz. Bu sayede arabanızı birine yine dijital olarak ödünç verebiliyorsunuz.

Samsung, dijital anahtar desteğinin bu ay itibarıyla ilk olarak Avrupa'da Audi araçları için aktif hale geleceğini açıkladı. Özellik Galaxy S20 serisinden Galaxy Z Flip 6'ya kadar geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu olarak çalışıyor.