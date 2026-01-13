Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Ocak 13, 2026 15:39
1
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

One UI 8 dağıtımını tamamlamaya yaklaşan Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 için vites yükseltti. Yeni sürüm; daha esnek bir arayüz, gelişmiş Galaxy AI özellikleri ve geniş model desteğiyle geliyor.

2
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

One UI 8’in ardından gözler bu kez One UI 8.5’e çevrildi. Daha önce beta sürümleriyle sinyalini veren güncelleme, önceki ara sürümlere kıyasla daha dolu bir paket sunuyor. Galaxy S26 lansmanının hemen sonrasında, kısa süre içinde öncelikle amiral gemisi modellere dağıtılması bekleniyor.

3
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

ARAYÜZDE DAHA FAZLA DERİNLİK VE ÖZGÜRLÜK

Beta sürümlerine bakıldığında One UI 8.5’in görsel tarafta belirgin dokunuşlar yaptığı görülüyor. Daha derinlikli simgeler, yumuşak gölgeler ve yarı saydam öğeler arayüzü daha modern bir çizgiye taşıyor.

 

4
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Hızlı Ayarlar paneli ise adeta baştan aşağı elden geçirilmiş. Anahtarların ve kaydırma çubuklarının yeri tamamen kullanıcıya bırakılıyor. Kenardan kenara kaydırma desteği sayesinde boşluklar azalıyor, panel daha verimli hale geliyor.

5
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

GALAXY AI TARAFINDA DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER

Güncellemenin öne çıkan başlıklarından biri Galaxy AI. Photo Assist artık kesintisiz düzenlemeye izin veriyor. Yani; yapay zekâ destekli silme, taşıma ve düzenleme araçlarını arka arkaya kullanmak mümkün. Kaydet-çık derdi yok, işlem akıyor.

6
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Cihazlar arası bağlantıda da yeni bir özellik sahnede: Depolama Paylaşımı. Bu özellikle Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan Dosyalarım uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Auracast destekli ses yayını ise telefonu kablosuz bir mikrofon gibi kullanma imkânı sunuyor.

Bunlara ek olarak; dinamik kilit ekranı hava durumu, hırsızlık koruması ve yenilenmiş Kimlik Denetimi de paketin içinde.

ONE UI 8.5 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Samsung, One UI 8’i destekleyen tüm Galaxy modellerini One UI 8.5’e yükseltmeyi planlıyor. Bu da Android 16’yı son sürüm olarak alacak cihazların bile One UI 8.5’e geçeceği anlamına geliyor.

7
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Galaxy S serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

Galaxy Z Fold SE (Special Edition)

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

8
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

9
Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)

Galaxy A07

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M34, M33

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M06

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.