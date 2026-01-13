Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

Cihazlar arası bağlantıda da yeni bir özellik sahnede: Depolama Paylaşımı. Bu özellikle Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan Dosyalarım uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Auracast destekli ses yayını ise telefonu kablosuz bir mikrofon gibi kullanma imkânı sunuyor.

Bunlara ek olarak; dinamik kilit ekranı hava durumu, hırsızlık koruması ve yenilenmiş Kimlik Denetimi de paketin içinde.

ONE UI 8.5 ALACAK SAMSUNG MODELLERİ

Samsung, One UI 8’i destekleyen tüm Galaxy modellerini One UI 8.5’e yükseltmeyi planlıyor. Bu da Android 16’yı son sürüm olarak alacak cihazların bile One UI 8.5’e geçeceği anlamına geliyor.