Samsung telefonlar baştan aşağı değişecek! İşte model model liste

One UI 8 dağıtımını tamamlamaya yaklaşan Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 için vites yükseltti. Yeni sürüm; daha esnek bir arayüz, gelişmiş Galaxy AI özellikleri ve geniş model desteğiyle geliyor.
One UI 8’in ardından gözler bu kez One UI 8.5’e çevrildi. Daha önce beta sürümleriyle sinyalini veren güncelleme, önceki ara sürümlere kıyasla daha dolu bir paket sunuyor. Galaxy S26 lansmanının hemen sonrasında, kısa süre içinde öncelikle amiral gemisi modellere dağıtılması bekleniyor.
Beta sürümlerine bakıldığında One UI 8.5’in görsel tarafta belirgin dokunuşlar yaptığı görülüyor. Daha derinlikli simgeler, yumuşak gölgeler ve yarı saydam öğeler arayüzü daha modern bir çizgiye taşıyor.
Hızlı Ayarlar paneli ise adeta baştan aşağı elden geçirilmiş. Anahtarların ve kaydırma çubuklarının yeri tamamen kullanıcıya bırakılıyor. Kenardan kenara kaydırma desteği sayesinde boşluklar azalıyor, panel daha verimli hale geliyor.
Güncellemenin öne çıkan başlıklarından biri Galaxy AI. Photo Assist artık kesintisiz düzenlemeye izin veriyor. Yani; yapay zekâ destekli silme, taşıma ve düzenleme araçlarını arka arkaya kullanmak mümkün. Kaydet-çık derdi yok, işlem akıyor.
Cihazlar arası bağlantıda da yeni bir özellik sahnede: Depolama Paylaşımı. Bu özellikle Galaxy telefon, tablet ve bilgisayarlardaki dosyalara doğrudan Dosyalarım uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Auracast destekli ses yayını ise telefonu kablosuz bir mikrofon gibi kullanma imkânı sunuyor.
Bunlara ek olarak; dinamik kilit ekranı hava durumu, hırsızlık koruması ve yenilenmiş Kimlik Denetimi de paketin içinde.
Samsung, One UI 8’i destekleyen tüm Galaxy modellerini One UI 8.5’e yükseltmeyi planlıyor. Bu da Android 16’yı son sürüm olarak alacak cihazların bile One UI 8.5’e geçeceği anlamına geliyor.
Galaxy S serisi
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge
Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7
Galaxy Z Fold SE (Special Edition)
Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite
Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab A11, Tab A11+
Galaxy Tab A9, Tab A9+
Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A56, A55, A54, A53
Galaxy A36, A35, A34, A33
Galaxy A26, A25, A24
Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)
Galaxy A07
Galaxy A06 (LTE/5G)
Galaxy F serisi
Galaxy F56, F55, F54
Galaxy F36, F34
Galaxy F17, F16, F15
Galaxy F07, F06
Galaxy M serisi
Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
Galaxy M36, M34, M33
Galaxy M17, M16, M15
Galaxy M07, M06