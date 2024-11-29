Samsung telefonlar baştan tasarlanıyor! One UI 7 güncellemesinin görselleri sızdırıldı
Samsung, yeni One UI 7 arayüz güncellemesini Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla birlikte sunmaya hazırlanıyor. One UI 7 güncellemesinin görselleri Samsung İspanya'nın internet sitesinde sızdırıldı.
Samsung, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla akıllı telefon ve tabletler için One UI 7 arayüz güncellemesini duyurmuştu. Güney Koreli teknoloji devi, merakla beklenen güncellemeyi Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla birlikte kullanıma sunacağını belirtti. Son olarak ise Samsung İspanya'nın internet sitesinde yeni sürümün fotoğrafları ortaya sızdırıldı.
YENİ ÖZELLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Samsung İspanya'nın sitesindeki sızıntıya göre One UI 7, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni arayüzle birlikte gelecek başlıca özellikler şunlar:
- Daha rafine ve sezgisel Simgeler
- Akıllı bildirim kontrol merkezi
- Yeni kilit ekranı
- Yepyeni kontrol paneli
BETA SÜRECİ ARALIK AYINDA BAŞLIYOR
Samsung, One UI 7'nin beta testlerine aralık ayında başlamayı planlıyor. Bu süreçte kullanıcı geri bildirimleri toplanarak, güncelleme daha iyi bir hale getirilecek.
ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S25 serisiyle sunulacağı belirtiliyor. Daha önce yapılan açıklamalara göre, Samsung'un amiral gemisi modellerinin yanı sıra geniş bir cihaz yelpazesi de bu güncellemeyi alacak. One UI 7'ye güncellenecek bazı modeller:
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15