Samsung telefonlar baştan tasarlanıyor! One UI 7 güncellemesinin görselleri sızdırıldı

29 Kasım 2024 17:08 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:08

Samsung, yeni One UI 7 arayüz güncellemesini Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla birlikte sunmaya hazırlanıyor. One UI 7 güncellemesinin görselleri Samsung İspanya'nın internet sitesinde sızdırıldı.

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Samsung​, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla akıllı telefon ve tabletler için One UI 7 arayüz güncellemesini duyurmuştu. Güney Koreli teknoloji devi, merakla beklenen güncellemeyi Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla birlikte kullanıma sunacağını belirtti. Son olarak ise Samsung İspanya'nın internet sitesinde yeni sürümün fotoğrafları ortaya sızdırıldı.

YENİ ÖZELLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Samsung İspanya'nın sitesindeki sızıntıya göre One UI 7, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni arayüzle birlikte gelecek başlıca özellikler şunlar:

Daha rafine ve sezgisel Simgeler

Akıllı bildirim kontrol merkezi

Yeni kilit ekranı

Yepyeni kontrol paneli

BETA SÜRECİ ARALIK​ AYINDA BAŞLIYOR

Samsung, One UI 7'nin beta testlerine aralık ayında başlamayı planlıyor. Bu süreçte kullanıcı geri bildirimleri toplanarak, güncelleme daha iyi bir hale getirilecek.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S25 serisiyle sunulacağı belirtiliyor. Daha önce yapılan açıklamalara göre, Samsung'un amiral gemisi modellerinin yanı sıra geniş bir cihaz yelpazesi de bu güncellemeyi alacak. One UI 7'ye güncellenecek bazı modeller:

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi