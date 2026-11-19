Samsung, Galaxy S26 serisi için One UI 9.5 beta sürümünü kullanıcılarla buluşturarak yazılım tarafında bir sonraki adımını atarken, şirketin bir sonraki ana sürümü şimdiden gün yüzüne çıktı. Yazılım sisteminde keşfedilen gizli bir tanıtım afişi (banner), merakla beklenen One UI 10 arayüzüne ilişkin ilk ipuçlarını ortaya koydu.

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Samsung telefonların görünümü tamamen değişiyor: One UI 10'un ilk görüntüsü geldi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 93

Sızdırılan görsel, Güney Koreli teknoloji devinin onuncu yıla özel sürümünde benimseyeceği tasarım diline dair önemli detaylar barındırıyor. Görüntüde yer alan "10" rakamının alt kısmı bulanık bir yapı sergilerken, üst kısmında cam benzeri bir efekt dikkat çekiyor. Sızıntı, yeni yazılımın Galaxy cihazlarına büyük bir arayüz tasarımı revizyonu getireceğini gösteriyor.

ANDROİD 18 TABANLI OLACAK

Beklentilere göre One UI 10 güncellemesi, temelinde Android 18 işletim sistemini barındıracak. Samsung’un geçmişteki ürün takvimine paralel olarak, yeni yazılımın 2027 yılının ikinci yarısında Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Fold 9 Ultra modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Samsung kullanıcıları yıllardır şirketten daha akıcı ve tutarlı bir arayüz talep ediyordu. Elde edilen son bilgiler, Güney Koreli firmanın One UI 10 ile kullanıcıların beklentilerine nihayet cevap verebileceğini gösteriyor.