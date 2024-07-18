Samsung telefonların uydu bağlantısı özelliği doğrulandı: Ama büyük bir sorun var!

18 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:55

Apple, iPhone 14 için süreyi uzattı: Bir yıl daha ücretsiz

Apple, iPhone 14 için süreyi uzattı: Bir yıl daha ücretsiz

Apple, Acil SOS özelliğini 2022 yılında iPhone 14 serisi ile tanıtmıştı. Bu özellik uydu bağlantısından yararlanarak kullanıcıların hücresel kapsama alanının çok az olduğu ya da hiç olmadığı bölgelerde kaybolduklarında acil durum mesajları göndermelerine ya da acil durum hizmetlerini aramalarına olanak tanıyor.

Android cihazlarda da iOS'taki muadiliyle neredeyse aynı işlevi gören bir Acil SOS özelliği bulunuyor, ancak kapsama alanının düşük olduğu bölgelerde uydulardan yararlanamıyor. Bu durum, uydu telefonu ya da benzeri cihazlar kullanmadıkları sürece, iPhone 14 ya da daha yeni bir modeli yürüyüşçüler, sırt çantalı gezginler ve genel olarak maceracılar için daha cazip hale getiriyor.

Apple, kısa süre önce düzenlenen Dünya Çapında Geliştirici Konferansı'nda (WWDC), en son iOS 18 (şu anda herkese açık beta sürümünde) ile kullanıcıların uçtan uca şifrelemeyle birlikte normal mesajlar için de uydu bağlantısından yararlanabileceklerini duyurmuştu.

SAMSUNG TELEFONLARA DA UYDU BAĞLANTISI GELİYOR

Şimdi, bazı Samsung uygulamaları da yaklaşan uydu bağlantısı desteğine dair ipuçları sunmaya başladı ve desteğin Android 15 tabanlı One UI 7 ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Android Authority tarafından paylaşıldığı üzere, Samsung'un Emergency SOS 15.5.00.14 sürümünde, Samsung Messages 15.5.10.39 sürümünde ve Phone 15.2.80 sürümünde bulunan kodlar, yaklaşan uydu bağlantısı desteğine işaret ediyor.

Emergency SOS içinde bulunan örnek, kullanıcıların uydu aracılığıyla acil durum metinleri gönderebileceklerini gösteriyor. "Kapsama alanı dışındayken veya bir mobil ağa bağlı değilken acil durum hizmetlerini ararsanız, acil durum metni gönderebilmeniz için sizi uydu aracılığıyla bağlayacağız" deniyor.

Telefon uygulamasında bulunan kod, kullanıcıların Uydu modunda metin mesajları gönderip alabileceklerini belirtiyor ve bu özellik için "acil durum aramaları, yakınınızda bir mobil ağ mevcutsa yine de bağlanabilir" ifadesi kullanılıyor.

SADECE GOOGLE MESAJLAR UYGULAMASINDA KULLANILACAK

Son olarak, Samsung Messages uygulamasında bulunan koda göre Samsung kullanıcılarının uydu mesajlaşması için varsayılan olarak Google Mesajlar'ı kullanmaları gerekecek. Samsung'un kendi Mesajlar uygulaması ise bu özelliği desteklemeyecek.

Bu konuda "Samsung Messages uydu mesajlaşmasını desteklemiyor. Uydu üzerinden mesaj göndermek ve almak için Google Mesajlar'ı varsayılan mesajlaşma uygulamanız haline getirmeniz gerekir" bilgisi geçiliyor.