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 | Murat Makas

Samsung televizyon kullananlar dikkat: Tüm dünyayı etkileyen sorun çözüldü

Dünya genelinde birçok Samsung akıllı televizyon kullanıcısını etkileyen "202 hatası" sonunda çözüldü.

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Samsung televizyon kullananlar dikkat: Tüm dünyayı etkileyen sorun çözüldü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 11:09

Son günlerde akıllı TV kullanıcıları, Netflix, YouTube ve gibi popüler uygulamaları açarken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Uygulamalar televizyon ekranında görünse de açılmıyor, "202 hatası" adı verilen bir uyarı çıkıyordu.

Bu hata genellikle internet bağlantısındaki bir problemden kaynaklansa da, kullanıcılar evdeki diğer cihazların internete sorunsuz bağlandığını belirtti. Yani sorunun Samsung kaynaklı olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Samsung televizyon kullananlar dikkat: Tüm dünyayı etkileyen sorun çözüldü

TELEVİZYONU SIFIRLAYANLAR DAHA BÜYÜK SORUNLA KARŞILAŞTI

Kimi kullanıcılar çözüm ararken televizyonlarını sıfırlamayı denedi. Ancak bu hamle işleri daha da zorlaştırdı. Sıfırlama sonrası cihazlar ne yeni uygulama indirebildi ne de kullanım şartlarını yükleyebildi. Uygulama ekranı adeta kilitlendi.

Samsung televizyon kullananlar dikkat: Tüm dünyayı etkileyen sorun çözüldü

SAMSUNG'TAN AÇIKLAMA VE GEÇİCİ ÇÖZÜM

Şirketin destek ekipleri, kullanıcı şikayetlerinin ardından konuyla ilgili çalışma yürütüldüğünü ve mühendislerin çözüm üzerinde olduğunu belirtti. Sorunun tam kaynağı açıklanmasa da, Samsung kısa süre önce yaptığı açıklamayla sorunun giderildiğini duyurdu.

Samsung televizyon kullananlar dikkat: Tüm dünyayı etkileyen sorun çözüldü

Bu süreçte birçok kullanıcı için işe yarayan geçici bir yöntem de gündeme geldi: Uzaktan kumandadaki güç tuşuna televizyon tamamen kapanıp tekrar açılana kadar basılı tutulması. Bu yöntemle uygulamalara yeniden erişim sağlanabildi.

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ETİKETLER
#samsung
#youtube
#netflix
#amazon prime video
#Akıllıtv
#202 Hatası
#Uygulama Sorunu
#Teknoloji
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