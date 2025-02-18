Samsung, Türkiye’de popüler olan Galaxy A15 modeli için One UI 7 testlerine başladı

Samsung’un, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü, Galaxy S25 serisinin lansmanı ile birlikte yayınlaması bekleniyordu ancak güncelleme ertelendi. Öte yandan şirket yeni sürümün testlerine devam ediyor. Son olarak uygun fiyatlı Galaxy A15 modeli de test sürecine dahil oldu.

Daha önce Galaxy S24 FE modeli için Remote Test Lab yöntemiyle One UI 7’nin test sürecini başlatan teknoloji devi, şimdi de Galaxy A15 kullanıcılarına benzer bir imkan sundu. Bu kapsamda One UI 7’yi test etmek isteyenler, Samsung’un geliştirici platformuna giriş yaparak sanal ortamda yeni arayüzü deneyimleyebilecekler.

ONE UI 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İddialarda yer alan bilgilere göre One UI 7’nin final sürümü, Galaxy S25 Edge modeli ile eş zamanlı olarak nisan ayında kullanıma sunulacak. Bu dönemde Galaxy S24 serisi de güncellemeye ilk kavuşacak modellerin arasında yer alıyor.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak cihazları da netleştirmeye başladı. Teknoloji devi, amiral gemisi modellerden orta segment cihazlara kadar geniş bir yelpazeye güncelleme sunmayı planlıyor.

One UI 7 (Android 15) güncellemesini alacak Samsung Galaxy S, Z, A, Tab, F ve M serisi telefonlar şöyle:

Galaxy S serisi:

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24+

- Galaxy S24

- Galaxy S24 FE

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23+

- Galaxy S23

- Galaxy S23 FE

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S22+

- Galaxy S22

- Galaxy S21 FE

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy S21+

- Galaxy S21

Galaxy Z serisi:

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Z Fold 3

- Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi:

- Galaxy A73

- Galaxy A55

- Galaxy A54

- Galaxy A53

- Galaxy A35

- Galaxy A34

- Galaxy A33

- Galaxy A25

- Galaxy A24

- Galaxy A23

- Galaxy A16

- Galaxy A15

- Galaxy A14

Galaxy Tab serisi:

- Galaxy Tab S9 FE+

- Galaxy Tab S9 FE

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Tab S9+

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S8 Ultra

- Galaxy Tab S8+

- Galaxy Tab S8

Galaxy F serisi:

- Galaxy F55

- Galaxy F54

- Galaxy F34

- Galaxy F15

Galaxy M serisi:

- Galaxy M55

- Galaxy M54

- Galaxy M34

- Galaxy M53

- Galaxy M33

- Galaxy M15