Samsung ve LG güçlerini birleştirdi: Yapay zeka tabanlı telefon geliyor

22 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:10

LG, 2021 yılında akıllı telefon pazarına havlu atmıştı. Güney Koreli markanın, "yapay zeka" ile bir kez daha şansını deneyeceği ortaya çıktı. İddialara göre LG ve Samsung, yapay zeka odaklı "gerçek bir AI telefonu" geliştirmek için güçlerini birleştiriyor.

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Teknoloji dünyasının iki dev ismi LG ve Samsung​, yapay zeka​ için bir araya geldi. LG'nin telekom kolu olan LG Uplus ile Samsung iş birliği yaparak yapay zeka odaklı bir cep telefonu tasarlamak için kolları sıvadı. Özellikle ixi-O adlı bir AI tabanlı sesli asistan üzerine odaklanıldı.

"GERÇEK BİR YAPAY ZEKA TELEFONU" GELİYOR

The Korean Economic Daily haberine göre, iki şirketin temel hedefi, yalnızca bir yapay zeka asistanı hizmetini bir akıllı telefona entegre etmekten öteye geçen "gerçek bir yapay zeka telefonu" üretmek.

Hatırlatmak gerekirse LG, bu ayın başlarında yalnızca Güney Kore'de mevcut olan kişisel yapay zeka aracı olarak ixi-O'yu tanıtmıştı. Bu asistan çağrıları yanıtlayabiliyor, gerçek zamanlı olarak sesli dolandırıcılığı algılayabiliyor, çağrıları kaydedip özetleyebiliyor ve sesli konuşmaları metne dönüştürebiliyor. Ve tüm bunları cihaz üzerinde çalışarak gerçekleştiriyor.

TELEFONUN ADI "GALAXY İXİ-O" OLABİLİR

Yeni yapay zeka telefonu muhtemelen Galaxy ixi-O olarak adlandırılacak ve LG Uplus'ın yapay zeka çağrı asistanı ixi-O ile Samsung'un yapay zeka hizmeti Galaxy AI'ı birleştirecek. Ancak kötü haber şu ki, ilk etapta sadece LG Uplus kullanıcılarına özel olabileceği ve Güney Kore haricindeki ülkelere (ABD veya diğer küresel pazarlar) çıkmasının beklenmediği belirtiliyor.

GALAXY S25 İLE PİYASAYA ÇIKABİLİR

LG ve Samsung'un, telefonu Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtacağı üzerinde duruluyor. Galaxy S25 serisinin önümüzdeki yıl 22 Ocak'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yapay zeka telefonunun ise 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı, gelen bilgiler arasında yer alıyor.