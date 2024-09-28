Samsung ve LG hakkında şok iddia: Evde dinlenirken gözetleniyor olabilirsiniz!

28 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:59

İşten eve geldikten sonra yorgun argın ayaklarınızı koltuğa uzatıp izleyecek bir şeyler aradığınız televizyonunuzun, gizlice ekran görüntüsü alarak sizi izlediğini ve kişisel verilerinizi tehlikeye attığını biliyor muydunuz? Samsung ve LG'nin bazı TV'lerinde ortaya çıkan bu iddia, gündeme bomba gibi düştü.

İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

İkinci el telefon satışları yükselişte: En çok satış yapan marka belli oldu

Evlerimizde kullandığımız akıllı cihazlar hayatımızın her anına tanıklık ediyor. Ancak bu cihazların ne kadar "akıllı" olduğu ve bizim için hangi riskleri barındırdığı konusunda yeterince farkında mıyız? Güney Koreli teknoloji devleri Samsung ve LG'nin bazı akıllı TV modelleri, bilgisayar ekranı olarak kullanıldıklarında "gizlice ekran görüntüsü aldıkları" iddiasıyla gündemde.

'MİLİSANİYE'LER İÇİNDE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINIYOR

Bu durumun temel sebebi, izleyicilere gösterilen reklamları özelleştirmek olarak ifade ediliyor. Ancak televizyonların saniyeler içinde sürekli olarak ekran görüntüsü almasının ne kadar masum olduğu tartışmalı bir konu. Samsung TV'lerin her 500 milisaniyede bir, LG'nin ise 10 milisaniyede bir ekran görüntüsü aldığı ortaya çıktı.

Bu kadar sık ekran görüntüsü almak, cihazların kullanıcılarını neredeyse sürekli izlediği anlamına geliyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden uzmanlar, bu durumun gizlilik açısından ciddi riskler barındırdığı konusunda uyarıyor. Uzmanlar, "Bir kullanıcı büyük ekranda bir şey görüntülemek için televizyonunu dizüstü bilgisayarına HDMI kablosuyla bağladığında, eylemlerinin kaydedildiğinin farkında değil" diye konuştu.

Özellikle bankacılık işlemleri, kişisel veriler ya da önemli dosyalar gibi hassas bilgilerin bu ekran görüntülerinde yer alma ihtimali, işin ciddiyetini daha da artırmakta.

İZLEME NASIL ENGELLENİR?

Kullanıcıların bu izleme işlemini sistem ayarlarından devre dışı bırakabileceği belirtiliyor. Ancak bu seçeneklerin genellikle cihaz ayarları arasında gizli olması ve kullanıcıların bu ayarları keşfetmekte zorlanması, sorunun çözümünü güçleştiriyor. Çoğu kullanıcı, bu izleme faaliyetinin farkında olmadığından ya da nasıl kapatacağını bilmediğinden, televizyonlar aktif olarak veri toplamaya devam ediyor.

Dolayısıyla da izlenmek istemeyen kullanıcıların, bu özelliği kapatmaları elzem nitelikte bulunuyor. Her iki şirketten de konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.