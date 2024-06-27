Samsung, yeni ISOCELL kamera sensörlerini tanıttı: Fotoğraf ve video çekimleri üst düzeye çıkacak

27 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:18

Teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinden Samsung, her ne kadar akıllı telefonlarıyla tanınsa da işlemci, ekran ve kamera sensörü gibi bir telefonun temel yapı taşları arasında bulunan bileşenleri de üretiyor.

Güney Koreli şirket bugün 200 Megapiksel ve 50 Megapiksel çözünürlükte yeni ISOCELL sensörlerini duyurdu. Hem Samsung'un kendi telefonlarında hem de diğer Android telefonlarda kullanılması beklenen bu kameralar, mobil fotoğrafçılık deneyimini artırmayı hedefliyor.

SAMSUNG ISOCELL HP9 (200 MEGAPİKSEL)

ZDNet sitesinin haberine göre Isocell HP9, 1/1,4 inç sensör ve 0,56 mikrometre piksel boyutunda bulunuyor. Samsung, sensör üzerindeki yüksek refraktif mikrolensi yapmak için yeni bir malzeme kullandığını ve bu malzemenin daha fazla ışığı ilgili RGB renk filtresine tam olarak yönlendirerek ışık toplama kapasitesini artırdığını söyledi.

Şirket, sensörün ana kamera için daha büyük geniş açılı optik formatlar kullanan premium akıllı telefonların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini, bunun da daha büyük telefoto sensörleri barındırmak için yeterli alana sahip oldukları anlamına geldiğini söyledi.

Bir önceki modele kıyasla ışık hassasiyeti yüzde 12, otomatik odaklama kontrast performansının da yüzde 10 arttığı aktarılan sensörün, Samsung'un 16 pikseli 12 Megapikselde gruplayan teknolojisi sayesinde düşük ışık koşullarında üstünlük sağladığı belirtiliyor. Ayrıca 4x sensör içi zoom modülleri 3x telefoto zoom modülüyle eşleştirildiğinde 12x optik zoom sunabiliyor.

ISOCELL GNJ VE ISOCELL JN5 (50 MEGAPİKSEL)

Öte yandan Samsung, her ikisi de 50 Megapiksel çözünürlükte olan Isocell GNJ ve Isocell JN5 kamera sensörlerini de tanıttı.

Şirkete göre Isocell GNJ, 1/1,57 inç sensör ve 1 mikrometre piksel boyutunda bulunuyor. Her pikselin daha hızlı ve daha doğru otomatik odaklama için iki fotodiyot barındırdığından "çift pikselli" olarak adlandırılıyor. Ayrıca daha iyi ışık emilimi için Samsung'un yeni mikro lenslerini kullanıyor.

Isocell JN5 ise 1/2,76 inç sensör ve 0,64 mikrometre piksel boyutuna sahip. Düşük ışık koşullarında daha düşük gürültü ve daha net görüntüler için pikseller içindeki yük transferini artıran çift dikey transfer kapısı teknolojisini kullanıyor.