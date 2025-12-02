Samsung’da bellek savaşı: Şirket içinde DRAM krizi büyüyor

Bu tablo DS yönetiminin elini güçlendirince, MX’in istediği uzun vadeli tedarik anlaşması masadan kalktı. Hatta aktarılanlara göre DS, MX’in talep ettiği en az 1 yıllık bellek tedarik planını doğrudan reddetti. Bunun yerine, her üç ayda bir yeniden masaya oturulan kısa dönemli kontratlar devreye girdi.