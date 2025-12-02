Samsung’da bellek savaşı: Şirket içinde DRAM krizi büyüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsung’un yarı iletken (DS) ve mobil (MX) birimleri arasında patlayan DRAM anlaşmazlığı, bellek fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte büyük bir gerilime dönüştü. Kriz, Galaxy S26’nın fiyatına kadar uzanıyor.
Samsung’da bir süredir kulislerde konuşulan bellek tartışması artık açık bir krize dönüşmüş durumda. Şirketin çip üretiminden sorumlu DS birimi ile akıllı telefon tarafını yöneten MX ekibi, DRAM tedariki konusunda adeta karşı karşıya geldi.
Bellek fiyatlarının yıl içinde hızla tırmanması, iki kanat arasındaki hassas dengeyi bozdu. İşte tam da bu yüzden, şirket içinde tansiyonun giderek arttığı söyleniyor.
Küresel bellek pazarındaki sıkışıklık kasımda kritik seviyeye ulaştı. 12 GB LPDDR5X modüllerinin fiyatı 70 dolara kadar fırlamış durumda. Yılın başında bu fiyat 33 dolar seviyesindeydi. Yani neredeyse iki katına çıkan maliyetler, DS tarafını kârlılığı artırmaya odaklanmaya itiyor.
Bu tablo DS yönetiminin elini güçlendirince, MX’in istediği uzun vadeli tedarik anlaşması masadan kalktı. Hatta aktarılanlara göre DS, MX’in talep ettiği en az 1 yıllık bellek tedarik planını doğrudan reddetti. Bunun yerine, her üç ayda bir yeniden masaya oturulan kısa dönemli kontratlar devreye girdi.
Doğrusu, görüşmelerin karmaşık bir hal alması üzerine üst yönetimin bile araya girdiği söyleniyor. Ama ne yapıldıysa yapılmış, MX yalnızca yılın son çeyreğini kapsayan DRAM tedarikini garanti edebilmiş.
DS birimi, küresel çapta hem DRAM hem NAND sıkıntısının yol açtığı ortamı kendi lehine çevirme niyetinde. Daha yüksek gelir getiren anlaşmalara ağırlık verme planları açıkça hissediliyor.
Ayrıca şirket içinde yapılan projeksiyonlara göre, artan çip fiyatları ve 2nm GAA süreçlerinin verimindeki iyileşme sayesinde Samsung’un 2026'da 69 milyar dolar işletme kârına ulaşabileceği değerlendiriliyor. Çip üretim faaliyetlerinin ise 2027’de kârlılığa geçmesi bekleniyor.