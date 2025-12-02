Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Samsung’da bellek savaşı: Şirket içinde DRAM krizi büyüyor

Aralık 02, 2025 12:22
1
Samsung

Samsung’un yarı iletken (DS) ve mobil (MX) birimleri arasında patlayan DRAM anlaşmazlığı, bellek fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte büyük bir gerilime dönüştü. Kriz, Galaxy S26’nın fiyatına kadar uzanıyor.

2

Samsung’da bir süredir kulislerde konuşulan bellek tartışması artık açık bir krize dönüşmüş durumda. Şirketin çip üretiminden sorumlu DS birimi ile akıllı telefon tarafını yöneten MX ekibi, DRAM tedariki konusunda adeta karşı karşıya geldi.

3

Bellek fiyatlarının yıl içinde hızla tırmanması, iki kanat arasındaki hassas dengeyi bozdu. İşte tam da bu yüzden, şirket içinde tansiyonun giderek arttığı söyleniyor.

4

DRAM FİYATLARI UÇTU, İPLER GERİLDİ

Küresel bellek pazarındaki sıkışıklık kasımda kritik seviyeye ulaştı. 12 GB LPDDR5X modüllerinin fiyatı 70 dolara kadar fırlamış durumda. Yılın başında bu fiyat 33 dolar seviyesindeydi. Yani neredeyse iki katına çıkan maliyetler, DS tarafını kârlılığı artırmaya odaklanmaya itiyor.

5

Bu tablo DS yönetiminin elini güçlendirince, MX’in istediği uzun vadeli tedarik anlaşması masadan kalktı. Hatta aktarılanlara göre DS, MX’in talep ettiği en az 1 yıllık bellek tedarik planını doğrudan reddetti. Bunun yerine, her üç ayda bir yeniden masaya oturulan kısa dönemli kontratlar devreye girdi.

6

Doğrusu, görüşmelerin karmaşık bir hal alması üzerine üst yönetimin bile araya girdiği söyleniyor. Ama ne yapıldıysa yapılmış, MX yalnızca yılın son çeyreğini kapsayan DRAM tedarikini garanti edebilmiş.

7

DS DAHA KÂRLI İŞLERE YÖNELMEK İSTİYOR

DS birimi, küresel çapta hem DRAM hem NAND sıkıntısının yol açtığı ortamı kendi lehine çevirme niyetinde. Daha yüksek gelir getiren anlaşmalara ağırlık verme planları açıkça hissediliyor.

Ayrıca şirket içinde yapılan projeksiyonlara göre, artan çip fiyatları ve 2nm GAA süreçlerinin verimindeki iyileşme sayesinde Samsung’un 2026'da 69 milyar dolar işletme kârına ulaşabileceği değerlendiriliyor. Çip üretim faaliyetlerinin ise 2027’de kârlılığa geçmesi bekleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.