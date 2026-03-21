Samsung’dan 73 milyar dolarlık yatırım kararı

YARI İLETKEN YARIŞINDA YENİ DÖNEM

Son yıllarda küresel yarı iletken sektöründe rekabet iyice sertleşti. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar geniş bir alana yayılması, yüksek performanslı çiplere olan ihtiyacı ciddi biçimde artırdı. Samsung’un açıkladığı bu yatırım planı da tam olarak bu tabloya işaret ediyor.

Burada mesele yalnızca üretim kapasitesini büyütmek değil. Aynı zamanda daha ileri üretim teknolojilerine geçişi hızlandırmak, yani sektörün geleceğinde daha güçlü bir yer edinmek. Açıkçası şirketin attığı adım, klasik bir büyüme planından çok daha fazlasını anlatıyor.