Samsung'dan 73 milyar dolarlık yatırım kararı

Mart 21, 2026 11:37

Samsung Electronics, yapay zekâ çip pazarındaki rekabeti yeni bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, 2026 yılına kadar araştırma-geliştirme çalışmalarıyla üretim tesislerine toplam 110 trilyon wonun üzerinde kaynak ayıracağını duyurdu. Şirketin hedefi net: Yarı iletken yarışında gücünü artırmak ve yapay zekâ odaklı donanım tarafında belirleyici oyunculardan biri haline gelmek.

YARI İLETKEN YARIŞINDA YENİ DÖNEM

Son yıllarda küresel yarı iletken sektöründe rekabet iyice sertleşti. Özellikle yapay zekâ uygulamalarının veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar geniş bir alana yayılması, yüksek performanslı çiplere olan ihtiyacı ciddi biçimde artırdı. Samsung’un açıkladığı bu yatırım planı da tam olarak bu tabloya işaret ediyor.

Burada mesele yalnızca üretim kapasitesini büyütmek değil. Aynı zamanda daha ileri üretim teknolojilerine geçişi hızlandırmak, yani sektörün geleceğinde daha güçlü bir yer edinmek. Açıkçası şirketin attığı adım, klasik bir büyüme planından çok daha fazlasını anlatıyor.

YATIRIMIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEYE GİDİYOR

Samsung’un paylaştığı verilere göre şirket, 2024 yılında toplam 90,4 trilyon won yatırım yaptı. Bunun 52,7 trilyon wonluk kısmı sermaye harcamalarına ayrılırken, 37,7 trilyon won doğrudan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirildi.

Bu tablo önemli. Çünkü şirket sadece üretim hacmini artırmaya odaklanmıyor; yeni teknolojiler geliştirmeyi de en az kapasite artışı kadar önemsiyor. Bir başka deyişle, Samsung sahada olduğu kadar laboratuvarda da öne çıkmak istiyor

HEDEF SADECE ÇİP ÜRETİMİYLE SINIRLI DEĞİL

Samsung’un planında dikkat çeken başlıklardan biri de faaliyet alanlarını çeşitlendirme yaklaşımı. Şirket; robotik sistemler, tıbbi teknolojiler, otomotiv elektroniği ve iklimlendirme çözümleri gibi alanlarda birleşme ve satın almalar yapmayı planlıyor.

Bu tercih, yarı iletken teknolojilerinin artık yalnızca bilişim dünyasının değil, günlük yaşamın ve sanayinin farklı katmanlarının da merkezine yerleştiğini gösteriyor. Özellikle otomotiv elektroniği ile sağlık teknolojileri, yapay zekâ destekli çiplerin en hızlı büyüyen kullanım alanları arasında öne çıkıyor. Yani mesele sadece bilgisayar ya da veri merkezi değil, çok daha geniş bir alan.

PERFORMANS VE ENERJİ DENGESİ KRİTİK OLACAK

Yapay zekâ çiplerinde en kritik başlıklardan biri performans ile enerji verimliliği arasındaki denge. Samsung’un yatırım planının önemli bölümünün de bu iki alanı optimize etmeye dönük olması bekleniyor.

Bugün veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı işlemciler ciddi enerji tüketiyor. Bu da hem maliyetleri yükseltiyor hem de sürdürülebilirlik tarafında yeni baskılar kuruyor. Daha verimli mimarilere geçiş ise yalnızca şirketler için değil, sektörün geneli açısından da belirleyici olabilir.

