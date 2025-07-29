Samsung'dan Android kullanıcılarına soğuk duş! Artık yüklenemeyecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Android cihaz kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratabilecek radikal bir değişikliğe imza atıyor. SamMobile sitesinin haberine göre şirket, yeni One UI 8 güncellemesiyle birlikte telefonlarının "bootloader kilidini" açmayı imkansız hale getirecek. Peki bu ne anlama geliyor?

BOOTLOADER KİLİDİNİN AÇIK OLMASI NE DEMEK?

Yıllardır Android'in en çok tercih edilme nedenlerinden biri, kullanıcıya sunduğu özgürlüklerdi. Örneğin telefonda, üreticinin sunduğu özellikler dışında ek gelişmiş işlevleri etkinleştirmek için root atmak, özel ROM yüklemek, sistem dosyaları üzerinde tam yetki sağlamak gibi işlemler, "bu işin piri" diyebileceğimiz kişiler için büyük önem taşıyordu.

Bootloader kilidi, bütün bu özelliklerin anahtarı. Samsung veya başka bir marka fark etmeksizin, herhangi bir Android telefona özel ROM (yazılım) kurabilmek için "bootloader kilidini" açmak gerekiyor. Samsung'un yeni hamlesi ise bu özgürlüğe ağır bir darbe anlamına geliyor.

XDA Developers topluluğunun dikkatli bir üyesi olan salvo_giangri, One UI 8 ile birlikte gelen yeni sistem yapılandırmasında dikkat çekici bir detay keşfetti. Cihazın bootloader (ön yükleyici) yapılandırmasına şu satırın eklendiği görüldü: androidboot.other.locked=1

Bu satır, Android sistemine cihazın kilidinin açılmasına izin verilmemesi gerektiğini bildiriyor. Dahası ayar aktifse, kullanıcı bootloader kilidini açmanın ilk ve zorunlu bir adımı olan "OEM Kilidini Aç" seçeneğini bile Ayarlar menüsünde göremiyor.

KISITLAMA ARTIK SADECE ABD'YE ÖZEL DEĞİL

Samsung'un ABD'de sattığı cihazlarda bootloader kilidi sınırlaması uzun süredir uygulanıyordu. Ancak uluslararası modellerde kullanıcılar OEM kilidini açabiliyor ve diledikleri yazılımı yükleyebiliyordu.

Söz konusu kısıtlama artık küresel olarak uygulanacak. Yani Türkiye dahil, daha önce özel yazılım yüklemeye izin veren tüm cihazlar artık bu yeteneklerini kaybedecek. Samsung'un söz konusu kararı neden aldığı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak tahminler, güvenlik amacıyla atılmış bir adım olduğu yönünde.