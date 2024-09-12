Samsung'dan büyük değişiklik: Güncellemeler için yeni dönem başlıyor, artık zorunlu olacak!

12 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:38

Samsung, 25 Eylül'den itibaren Galaxy Store'dan uygulama indirmek ve güncellemek için Samsung hesabı zorunluluğu getireceğini duyurdu. Ancak, bazı önceden yüklenmiş Samsung uygulamaları bu gereksinimden muaf tutulacak. Peki Samsung hesabı nasıl oluşturulur?

Samsung, 25 Eylül'den itibaren kullanıcıların Samsung hesabı olmadan Galaxy Store'a erişemeyeceğini duyurdu. Mağazadaki uygulamaları indirmek ve güncellemek için artık Samsung hesabına ihtiyaç duyulacak. Şu anda, Galaxy telefonlarda veya tabletlerde Samsung hesabı olmasa bile uygulamalar Galaxy Store'dan indirilebiliyor ve güncellenebiliyor. Bu durum 25 Eylül'de değişecek. Uygulamaları indirmeyi ve güncellemeyi denediğinizde Samsung hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Samsung, bu hesap gereksiniminin hem üçüncü taraf hem de resmi Samsung uygulamalarının indirilmesi ve güncellenmesi için geçerli olduğunu söyledi. Ancak şirket, bazı uygulamaların hesap olmadan da kendilerini güncelleyebileceğini belirtti.

BAZI SAMSUNG UYGULAMALARI GÜNCELLEMELER İÇİN HESAP GEREKTİRMEYECEK

Galaxy cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelen Samsung uygulamaların gelince, her uygulamanın güncelleme için hesap gerekip gerekmediğine dair kendi politikası olacak. Bu politika, söz konusu uygulamaların bildirimler bölümünde açıklanacak. Samsung Health ve Samsung Pay gibi uygulamalar da dahil olmak üzere bazı uygulamalara erişmek için zaten Samsung hesabı gerekiyor. Ayrıca bazı Galaxy AI özellikleri için de gerekiyor. Telefonunuzu, tabletinizi, akıllı saatinizi ve diğer Galaxy ürünlerini bulmanıza yardımcı olan Samsung Find gibi hizmetlerde de bu durum geçerli.

SAMSUNG HESABI NASIL OLUŞTURULUR?