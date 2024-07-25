Samsung'dan Galaxy Ring akıllı yüzük uyarısı: Kullanırken bunu yapmayın!

25 Temmuz 2024 17:40 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:40

Samsung, teknoloji dünyasında eşi benzerine az rastlanan bir hamle yaparak, ilk akıllı yüzük modeli olan Galaxy Ring'i 10 Temmuz tarihinde resmi olarak tanıtmıştı.

Bugün itibarıyla belirli ülkelerde satışa çıkan Galaxy Ring, her ne kadar basit bir cihaz gibi görünse de bu akıllı yüzüğü satın almayı düşünen kullanıcıların, Samsung'un önerilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi halde sorun yaşamak kaçınılmaz bir durum olabilir.

GALAXY RING'İ TAKARKEN AĞIRLIK KALDIRMAYIN

Galaxy Ring'in destek sayfasında, cihazdan en iyi şekilde faydalanmanız için bazı ipuçları bulunuyor. Aynı zamanda cihazın güvenliği hakkında da bilgi veriliyor. Örneğin, yüksek hızlı su sporları ve basınçlı yıkama makineleri yüzüğün suya dayanıklılığını tehlikeye atabilir. Yani, hızlı bir motorla su kayağı yaparken veya denizde yüksek hızla dalış yaparken yüzüğü takmamak en iyisi olacaktır.

CHIP'in aktardığına göre, uyarılar sadece suya dayanıklılık hakkında değil. Samsung, "yüzüğü taktığınız elinizde bir mıknatıs veya manyetik bir nesne tutuyorsanız, adım sayma gibi belirli özellikler düzgün çalışmayabilir" diyor.

Özellikle, telefonların arka sırtına yapıştırılan manyetik araç tutma aparatlarına dikkat etmeniz gerekecek. Böyle bir düzenek kullanıyorsanız, telefonu sık tuttuğunuz elinize yüzük takmamayı düşünebilirsiniz.

Diğer bir uyarı da, fitness çalışmalarında ağırlık kaldırırken, yüzüğün ağırlıkla parmağınız arasında sıkışmasının yüzüğe hasar verebileceği konusunda. Bu uyarı biraz ciddi olabilir çünkü yüzüğün içinde minik bir lityum ion batarya bulunuyor ve bildiğiniz gibi bu bataryalar ezilip deforme olduklarında patlayabiliyorlar.

Bu tür kazalar yaşamamak için spor yaparken veya 5-10 litrelik su şişelerini taşımanız gerektiğinde, yüzüğü ezip büzüp deforme etmeyeceğinizden emin olmanız gerekebilir.

SAMSUNG GALAXY RING AKILLI YÜZÜK FİYATI

Samsung, Galaxy Ring'in başlangıç fiyatını 399,99 dolar olarak açıkladı. ABD'deki müşterilere 24 ay taksitle (ayda 16,7 dolar) satın alma seçeneği sunuluyor.