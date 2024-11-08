Samsung'dan radikal adım: Galaxy S25 Ultra, yepyeni bir tasarım diline geçiyor! Görüntüsü sızdı

08 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:58

Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtmasının ardından gözler ABD'li şirketin, satış verileri açısından en büyük rakibi olarak bilinen Samsung'a çevrildi. Samsung'un iPhone 16'ya cevabı olacak Galaxy S25 Ultra modeline dair yeni bir bilgi geldi. Cihaz, yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkacak!

Samsung, son yıllarda Ultra serisinin imzası haline gelen kavisli ekran tasarımından uzaklaşarak amiral gemisi Galaxy S25 Ultra için bir tasarım değişikliği yapacak gibi görünüyor. Technizo Concept tarafından paylaşılan son görseller, bu tasarım değişikliklerine daha yakından bakma imkanı sunuyor ve renk seçenekleri hakkında bilgiler edinmemizi sağlıyor.

GALAXY S25 ULTRA, BAMBAŞKA BİR TASARIM DİLİYLE GELİYOR

Öncelikle Galaxy S25 Ultra, dört ana renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak: Titanyum Siyahı, Titanyum Mavisi, Titanyum Grisi ve Titanyum Gümüşü. Bir önceki model olan Galaxy S24 Ultra, daha canlı tonlara sahip Titanyum Turuncu, Titanyum Menekşe ve Titanyum Sarı gibi renklerle gelmişti.

Galaxy S25 Ultra'da öne çıkan en büyük tasarım değişikliklerinden biri; ekran, orta çerçeve ve arka kısımda düz bir tasarım tercih edilmesi. Samsung'un üst düzey amiral gemilerinde yıllardır kavisli ekranlara yöneldiği düşünülürse, yeni yuvarlatılmış tasarım oldukça radikal bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Cihazın köşelerinin ise Galaxy S21 Ultra’nın yuvarlatılmış tasarımına benzer bir yapıya sahip olması bekleniyor.

GALAXY S25 ULTRA'NIN BEKLENEN KAMERA ÖZELLİKLERİ

İddialarda yer alan bilgiye göre Galaxy S25 Ultra'nın kamera dizilimi, Galaxy S24 Ultra ile büyük ölçüde benzerlik gösterecek. Cihazın üst bölümünde dört farklı kamera sensörü bulunuyor: OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera, otomatik odaklamalı 50 Megapiksel ultra geniş kamera ve iki adet 50 Megapiksel telefoto kamera.

BOYUTLAR, YAZILIM VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra'nın 162,8 x 77,6 x 8,2 mm boyutlarında olması bekleniyor. Yani Galaxy S24 Ultra'ya göre 0,4 mm daha ince bir yapıya sahip olacak. Böylece S25 Ultra, en ince ve hafif amiral gemisi modellerden biri olarak öne çıkacak. Yazılım tarafında, Galaxy S25 Ultra'nın Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile gelmesi ve yedi yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alması bekleniyor.