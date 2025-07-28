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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung'dan sürpriz karar: Galaxy S serisi güncellemelerde geri plana atılıyor

Samsung, Galaxy cihazlarının yazılım güncelleme planını kökten değiştiriyor. Artık büyük Android ve One UI sürümleri, Galaxy S serisinden önce katlanabilir Galaxy Z serileriyle eş zamanlı olarak yayınlanacak. Peki bu karar ne anlama geliyor?

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Samsung'dan sürpriz karar: Galaxy S serisi güncellemelerde geri plana atılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:43

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları için yazılım güncellemelerini sunma şeklini değiştiriyor. Gizmochina'nın haberine göre, şirket büyük sürümlerini ve özelliklerle dolu güncellemeleri, Galaxy S ya da Galaxy Z cihazı kullanmanıza bağlı olarak birbirinden ayırma kararı aldı.

Bu yılın başlarında yaşanan gecikmeli One UI 7 dağıtımının ardından, şirketin güncelleme takvimini sadeleştirmeye karar verdiği bildiriliyor. artık büyük Android ve One UI güncellemelerini önce S serisine getirmek yerine, en büyük yazılım sürümlerini yıl ortasında tanıttığı katlanabilir cihazlarıyla aynı zamana denk getirmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, genellikle ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy S serisi cihazlar ise yine kapsamlı güncellemeler alacak; ancak bunlar One UI'ın x.5 sürümleri aracılığıyla olacak.

Samsung'dan sürpriz karar: Galaxy S serisi güncellemelerde geri plana atılıyor

Z FOLD 8 İLE ANDROID 17 AYNI ANDA ÇIKACAK

Bundan böyle, Samsung katlanabilir akıllı telefon lansmanlarını Google'ın büyük Android sürümleriyle eş zamanlı hale getirmeyi planlıyor. Bir başka deyişle; Galaxy Z Fold 8 modelinin, tıpkı Z Fold 7'nin Android 16 ile çıkması gibi, gelecek temmuz ayında Android 17 ile piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Öte yandan Galaxy S serisi, ocak ya da şubat aylarında, bir önceki yılın Android sürümüyle piyasaya çıkmaya devam edecek. Ancak bunun karşılığında çok daha gelişmiş ve özelliklerle dolu bir One UI x.5 sürümüne kavuşacak.

Peki, bu kullanıcılar için ne anlama geliyor? Kısaca anlatmak gerekirse, yeni bir Galaxy S serisi cihaz (örneğin yakında çıkacak olan S26) satın aldığınızda, en yeni Android sürümüne öncelikli olarak değil, daha geç bir tarihte sahip olacaksınız.

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Sıkça Sorulan Sorular

Galaxy S serisi kullanıcıları Android güncellemelerini ne zaman alacak?
Galaxy S serisi cihazlar, ocak veya şubat aylarında piyasaya çıktığında bir önceki Android sürümüyle gelecek. En yeni Android sürümüne ise, genellikle yıl ortasında yapılacak güncellemelerle kavuşacaklar.
ETİKETLER
#samsung
#galaxy s24
#yazılım güncellemesi
#one uı
#Galaxy Z Fold 5
#Android 17
#Teknoloji
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