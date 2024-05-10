Samsung'dan Türkiye'deki kullanıcılara müjde: Yapay zekalı One UI 6.1 iki model için yayınlandı

10 May 2024 15:38 - Güncelleme : 10 May 2024 15:40

Samsung, Galaxy AI özelliklerini içeren One UI 6.1 kullanıcı arayüzünü Galaxy S22 ve S21 akıllı telefonları için Güney Kore'de kullanıma sunmuştu. Yeni sürümün Avrupa ve Türkiye'de de yayınlanmaya başladığı bildirildi.

Donanım Haber'in aktardığına göre, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesi, Avrupa genelinde 2,4 GB indirme boyutuna sahip. Yazılım numarası ise G99xBXXUAGXDA olarak belirtildi.

Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için yayınlanan güncellemenin ise henüz Türkiye'de dağıtıma çıktığı doğrulanamazken, Avrupa'daki kullanıcılar için "S90xBXXU9EXE1" yazılım numarasına ve 3 GB indirme boyutuna sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

GÜVENLİK YAMALARINI DA İÇERİYOR

Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesi, akıllı telefonlara Galaxy AI yapay zeka özelliklerini getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Android'in Nisan 2024 güvenlik yamasını da içeriyor, böylelikle güvenlik açıkları da kapatılmış oluyor.

Kullanıcılar Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne giderek One UI 6.1'i indirebilirler. Bununla birlikte güncelleme kademeli olarak dağıtıldığından herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

SAMSUNG, ANDROID 15 (ONE UI 7) TEST ETMEYE BAŞLADI

Samsung, One UI 6.1'i dağıtmaya devam ederken One UI 7 güncellemesi üzerinde de çalışmalara başladı. Android 15 işletim sistemini temel alan bu sürümün yaz aylarında beta testlerine başlanması bekleniyor.

Merak edenler için, ilk etapta Android 15 (One UI 7) güncellemesi alacak Samsung Galaxy telefonlar;