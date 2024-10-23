Samsung'dan Türkiye'deki kullanıcılara müjde: Galaxy AI'ın Türkçe olacağı tarih belli oldu

23 Ekim 2024 17:30 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:51

Samsung, Galaxy AI platformuna Türkçe, İsveççe, Felemenkçe ve Rumence dillerini ekleyerek toplamda 20 dil ve lehçe desteğine ulaşacağını duyurdu. Yeni dil desteklerinin kullanıma sunulacağı tarih belli oldu.

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Samsung​ Galaxy​ AI​ platformu, dünya çapında birçok dili destekliyor. Şirket yakında daha fazla dil​ desteğini kullanıma sunacak. Güney Koreli üretici, "Press Room" sayfasından yayınladığı açıklamada, Galaxy AI'ın toplamda 20 dil ve lehçeyi destekleyeceğini duyurdu. Bunlar arasında Türkçe​ de var.

GALAXY AI, TÜRKÇE DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

Samsung, Galaxy AI'ın dört yeni dili destekleyeceğini ve toplamda 20 dile ulaşacağını duyurdu. Türkçe, İsveççe, Felemenkçe ve Rumence dillerinin eklenmesi, 2024'ün sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca mevcut desteklenen dillere Geleneksel Çince ve Avrupa Portekizcesi lehçeleri eklenecek.

Galaxy AI genişlemeye devam ettikçe ve Samsung Galaxy cihazlarının sunduğu hizmetlerin temel bir unsuru haline geldikçe, bu desteğin daha fazla dil ve lehçeyi kapsayacak şekilde genişleyeceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan yeni diller kullanılabilir hale geldiğinde, kullanıcılar akıllı telefonlarının "Ayarlar" uygulamasından bu dilleri ek bir paket olarak indirebilecek. Samsung ayrıca desteğin bu ayın sonunda sunulmaya başlayacağını belirtti.