Samsung'dan yapay zeka odaklı telefonlar geliyor! Mevcut cihazlardan çok farklı olacak

23 Temmuz 2024 15:48 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 15:48

Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleriyle yapay zeka odaklı akıllı telefonlarının ilk adımlarını atmıştı. Bu özellikler daha sonra bazı eski üst düzey telefonlara da sunularak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Ancak Güney Koreli şirketin planları bununla sınırlı değil. Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, doğrudan yapay zeka odaklı akıllı telefonlar üzerinde çalıştıklarını ve bu modellerin mevcut cihazlardan çok farklı olacağını açıkladı.

GELECEKTEKİ TELEFONLAR "DAHA MOBİL" OLACAK

TM Roh, Australian Financial Review'e verdiği demeçte, Samsung'un araştırma ve geliştirme çalışmalarının büyük kısmının şu anda yapay zeka odaklı akıllı telefonlarına odaklandığını belirtti.

TM Roh gelecekteki telefonlarda tam olarak neyin farklı olabileceğini açıklamasa da cihazların "daha mobil" olabileceğini ifade etti.

SamMobile'ın haberinde, dikdörtgen form faktörünün gelecekteki akıllı telefonlar için zorunluluk olmayabileceği belirtildi. Telefonların daha büyük ve katlanabilir ekranlara ve daha fazla sensöre sahip olabileceği vurgulandı.

SAMSUNG, GALAXY AI ÖZELLİKLERİNİ BİRÇOK CİHAZINA GETİRDİ

Samsung, telefon ve tabletlerin yanı sıra, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da dahil olmak üzere giyilebilir cihazlarına bazı Galaxy AI özelliklerini getirmişti. Dolayısıyla aksesuarlar işin çoğuna yardımcı olabileceğinden, gelecekte büyük ekranlı telefonlara ihtiyacımız olmayabilir.

Bu arada Samsung, bu yıl içinde Bixby'nin geliştirilmiş bir versiyonunu tanıtacağını açıkladı. One UI 7 ile birlikte tanıtılması beklenen yeni Bixby, büyük bir yapay zeka dil modeli (LLM) tarafından desteklenecek ve doğal dilde sesli komutları ve soruları daha iyi anlayabilecek.