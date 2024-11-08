Samsung'dan 'yenilik' adına tepki çekecek karar: Popüler uygulama artık eski telefonlarda desteklenmeyecek

08 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:58

Teknoloji devi Samsung, popüler sağlık takibi uygulaması Health Monitor'un yeni sürümüne yönelik desteği sınırlandırma kararı aldı. Bu karar Türkiye'de satılan akıllı telefonlar dahil olmak üzere dünya genelinde çok sayıda modeli etkileyecek. İşte ayrıntılar.

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Samsung, kullanıcıların sağlık verilerini takip etmek için sıklıkla tercih ettiği "Health Monitor" uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Güney Koreli şirket, yaptığı açıklamayla bu uygulamanın eski işletim sistemlerini kullanan Galaxy telefonlarda artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Peki değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek?

SADECE ANDROİD 12 VE ÜZERİ TELEFONLAR DESTEKLENECEK

Samsung'un yakın zamanda yayınladığı 1.3.6.001 güncellemesiyle kullanıcılara gösterilen bildirimde, uygulamanın bir sonraki sürümü olan 1.4.1'in yalnızca Android 12 ve üstü sürümlerde destekleneceği belirtildi. Bu da, Android 11 veya daha eski işletim sistemine sahip telefon kullanıcılarının Samsung Health Monitor uygulamasının yeni özelliklerinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.

23 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek bu değişiklik, Samsung kullanıcılarının sağlık verilerine erişimini etkileyecek. Dolayısıyla kan basıncı ölçümü ve elektrokardiyografi (EKG) gibi özelliklere artık yalnızca Android 12 ve üzeri cihazlarda erişilebilecek. Bu cihazlar hem Türkiye hem de diğer ülkelerde satılıyor.

MEVCUT SÜRÜM ÇALIŞACAK, ANCAK YENİ ÖZELLİKLER GELMEYECEK

Samsung, Android 11 ve öncesine sahip cihazlardaki mevcut "Health Monitor" sürümünün çalışmaya devam edeceğini ancak herhangi bir yeni özellik eklenmeyeceğini belirtti. Ayrıca firma, kullanıcılarına en güncel deneyimi sunmak adına işletim sistemlerini güncellemelerini de önerdi.

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"23 Aralık 2024 tarihinden itibaren, Samsung Health Monitor (sürüm 1.4.1), Android OS 11.0 veya daha düşük sürümlerde kullanılamayacaktır. İşletim sistemi sürümünüzü Android OS 12.0 veya üstüne yükseltmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Android güncellemesi yapmadan da uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak destek olmaksızın sınırlı hizmet ve özelliklerden yararlanabileceksiniz. Bu nedenle, Galaxy Watch ve Galaxy akıllı telefonunuzu en son sürüme güncellemenizi öneriyoruz."