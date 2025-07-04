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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung'un dev çip fabrikasına fren! Sebebi belli oldu

Samsung'un yarı iletken çip sektöründe süregelen sıkıntıları, milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen devam ediyor. Teksas'ın Taylor kentinde inşa ettiği dev çip fabrikasının açılışını müşteri eksikliği ve üretim zorlukları nedeniyle 2026'ya erteleyen teknoloji devi, hem üretim verimliliğinde hem de müşteri kazanımında ciddi sorunlarla karşı karşıya.

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Samsung'un dev çip fabrikasına fren! Sebebi belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 16:57

Son yıllarda her yıl on milyarlarca dolar harcamasına rağmen, Samsung yarı iletken çip işinden iyi sonuçlar elde edemedi. HBM (High Bandwidth Memory) segmentinde Micron ve SK Hynix, şirketi geride bırakırken; ise sözleşmeli çip üretiminde Samsung'un tüm büyük müşterilerini elinden almıştı.

Öte yandan 'un çip işini daha da zorlaştıran yeni kötü haberler var.

Samsung'un dev çip fabrikasına fren! Sebebi belli oldu

ÜRETİM 2026'YA ERTELENDİ

Nikkei Asia'nın haberine göre Samsung, ABD'nin eyaletindeki Taylor kentinde inşa ettiği yarı iletken çip fabrikasının açılışını ertelemek zorunda kaldı. Teknoloji devinin yeni fabrikasında ürettiği çipleri satın alacak müşteri bulmakta zorlandığı iddia ediliyor. Şirket 2024 yılında burada çip üretimine başlamayı planlıyordu, ancak bu plan 2026 yılına ertelendi.

Samsung Grubu'nun inşaat kolu olan Samsung C&T, fabrikanın inşasından sorumlu ve şirketin belgelerine göre Mart 2025 itibarıyla inşaatın yüzde 91,8'i bitmiş durumda. Fabrikanın ekim ayında tamamlanarak faaliyete başlaması bekleniyordu.

Ancak Samsung'un, burada üretilecek çipler için müşteri bulunmadıkça üretim ekipmanlarını kurmaya pek istekli olmadığı bildiriliyor.

Samsung, Taylor’daki fabrikada başlangıçta 4nm (nanometre) çipler üretmeyi planlıyordu. Ancak sonrasında bu hedefi 2nm çiplere çevirdi. Analistlere göre, şirketin çip üretim birimi 2nm ve 3nm gibi gelişmiş üretim teknolojilerinde verim sorunları yaşıyor. Verim oranı, optimum performans testini geçen çiplerin üretilen toplam çip sayısına oranı anlamına geliyor.

Samsung'un Taylor fabrikası sinek avlarken Tayvanlı TSMC, Arizona'daki çip fabrikası için Amazon, AMD, Google ve Nvidia gibi dev müşterileri çoktan garantilemiş durumda. Bu arada TSMC, bu yılın başlarında gelişmiş çip üretimi ve paketleme için 100 milyar dolarlık bir yatırım daha yapacağını duyurdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Samsung çip fabrikasının açılışı neden ertelendi?
Müşteri bulma zorluğu ve 2nm çiplerde yaşanan verim problemleri nedeniyle açılış 2026 yılına ertelendi.
ETİKETLER
#samsung
#teksas
#taylor swift
#tsmc
#Çip Üretimi
#Micron
#Sk Hynix
#Teknoloji
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