Samsung'un en ince akıllı telefonu olacaktı: Başka bahara kaldı

28 Aralık 2024 14:53 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:53

Samsung, 2025'te piyasaya süreceği Galaxy S25 serisine yeni bir "Slim" modeli ekleyecek. ancak bu modelin diğer modellerle aynı anda piyasaya sürülmeyeceği iddia edildi. Peki Galaxy S25 Slim ne zaman tanıtılacak?

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Güney Koreli şirket Samsung, 2025 yılında piyasaya süreceği S25 serisinde bu yıl bir farklılık yaparak önceki serilerde hiç yer almayan, inceliğiyle öne çıkan "Slim" adlı bir model tanıtacak. Ancak Galaxy S25 Slim'in satışa sunulma tarihinin, beklenenden daha geç olabileceği iddia edildi.

'S25 SLİM' MODELİ GEÇ TANITILABİLİR

S25 serisinin, 22 Ocak 2025'te düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Samsung'un "Project Moohan" kod adlı sanal gerçeklik gözlüğünü de göstereceği, ancak cihazın kendisini daha sonraki bir tarihte piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Eğer Galaxy S25 Slim'in de aynı etkinlikte tanıtılmasını bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Serinin daha önce, "GSMA IMEI" veri tabanında SM-S931, SM-S936 ve SM-S938 model numaralarıyla sırasıyla Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra olarak listelendiği görülmüştü. Daha sonra SM-S937 model numaralı dördüncü bir cihaz tespit edildi ve bu cihazın, S25 Plus ile Ultra modelleri arasında konumlanacağı öne sürüldü.

Sızıntılara göre, cihazın veri tabanına geç dahil olması, Ocak 2025'te tanıtılmak yerine yılın 2. çeyreğinde piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan One UI 7 beta sürümündeki, operatörlere özel Samsung telefon modellerinin yer aldığı bir liste, SM-S931, SM-S936 ve SM-S938'in "U" versiyonlarını (ABD bölgesel varyantları) içeriyor. Ancak listede SM-S937 model numarası yer almıyor. Bu da, Galaxy S25 Slim cihazının diğer S25 versiyonlarıyla aynı zamanda piyasaya sürülmeyeceğine işaret ediyor.

Tabii bu bilgilerden yola çıkarak "Samsung, S25 Slim'den vazgeçti" gibi bir çıkarım yapmak doğru olmaz. Şirket ocak ayındaki etkinlikte S25 Slim'i tanıtabilir veya bir ön gösterim yapabilir ve cihazı ilerleyen aylarda piyasaya sürebilir. Bu strateji Galaxy Ring için de uygulanmıştı. Akıllı yüzük Ocak 2024'te tanıtılmıştı ancak temmuz ayında satışa sunulmuştu.