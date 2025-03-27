Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung'un en ince telefonu S25 Edge geliyor! Resmi görüntüleri sızdı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Yalnızca 5.8 mm kalınlığıyla şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince telefonlardan biri olan cihaz, 200 Megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Nisanda tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge'in fiyatı da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 12:09

Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S25 Edge hakkındaki detaylar netleşmeye başladı. Ocak ayındaki Galaxy S25 serisi lansmanında kısa bir ön gösterimle tanıtılan telefonun teknik özellikleri uzun süredir sır gibi saklanıyordu. Nisan ayında tanıtılacağı tahmin edilen Galaxy S25 Edge'in resmi görselleri sızdı ve teknik detayları da gün yüzüne çıktı.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE RESMİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Gizmochina'nın haberine göre Galaxy S25 Edge, sadece 5.8 mm kalınlığa sahip olup, teknoloji devinin bugüne dek ürettiği en ince akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkacak. Ek olarak Titanyum Jet Siyahı, Buz Mavisi ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek.

Ekran özelliklerinde ise 6.7 inç boyutunda AMOLED panel yer alıyor. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip ekran, kullanıcılarına akıcı bir deneyim vaat ediyor. Performans açısından Galaxy S25 serisinin diğer üyeleriyle benzer seviyede olması beklenen model, Galaxy telefonlar için özel olarak optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacak.

Kamera özellikleri de oldukça iddialı olan telefonda, arkada OIS destekli 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yanında 12 Megapiksel ultra geniş açı lens yer alacak. Ön tarafta ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunacak. Telefon ayrıca kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü ile çıkacak.

GALAXY S25 EDGE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Galaxy S25 Edge'in, 256 GB ve 512 GB'lık iki ayrı depolama seçeneği ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Fiyatlandırmanın ise 1.300 ila 1.400 dolar aralığında olması bekleniyor. Samsung'un, Galaxy S25 Edge modelini geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Z Fold SE'de olduğu gibi sessiz sedasız piyasaya süreceği de iddialar arasında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rekabet Kurumu Apple'a soruşturma başlattı! 'Fiyatlara müdahale etti' suçlaması
Google, yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro'yu tanıttı: Tek seferde Yüzüklerin Efendisi kitaplarını işleyebiliyor

Sıkça Sorulan Sorular

Samsung Galaxy S25 Edge ne zaman çıkacak?
Galaxy S25 Edge'in Nisan ayında tanıtılması ve kısa süre sonra satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?
Galaxy S25 Edge'in 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle 1.300 ila 1.400 dolar arası fiyat etiketiyle satışa çıkması öngörülüyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.