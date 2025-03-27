Samsung'un en ince telefonu S25 Edge geliyor! Resmi görüntüleri sızdı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Yalnızca 5.8 mm kalınlığıyla şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince telefonlardan biri olan cihaz, 200 Megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Nisanda tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge'in fiyatı da ortaya çıktı.

Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S25 Edge hakkındaki detaylar netleşmeye başladı. Ocak ayındaki Galaxy S25 serisi lansmanında kısa bir ön gösterimle tanıtılan telefonun teknik özellikleri uzun süredir sır gibi saklanıyordu. Nisan ayında tanıtılacağı tahmin edilen Galaxy S25 Edge'in resmi görselleri sızdı ve teknik detayları da gün yüzüne çıktı.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE RESMİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Gizmochina'nın haberine göre Galaxy S25 Edge, sadece 5.8 mm kalınlığa sahip olup, teknoloji devinin bugüne dek ürettiği en ince akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkacak. Ek olarak Titanyum Jet Siyahı, Buz Mavisi ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek.

Ekran özelliklerinde ise 6.7 inç boyutunda AMOLED panel yer alıyor. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip ekran, kullanıcılarına akıcı bir deneyim vaat ediyor. Performans açısından Galaxy S25 serisinin diğer üyeleriyle benzer seviyede olması beklenen model, Galaxy telefonlar için özel olarak optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacak.

Kamera özellikleri de oldukça iddialı olan telefonda, arkada OIS destekli 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yanında 12 Megapiksel ultra geniş açı lens yer alacak. Ön tarafta ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunacak. Telefon ayrıca kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü ile çıkacak.

GALAXY S25 EDGE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Galaxy S25 Edge'in, 256 GB ve 512 GB'lık iki ayrı depolama seçeneği ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Fiyatlandırmanın ise 1.300 ila 1.400 dolar aralığında olması bekleniyor. Samsung'un, Galaxy S25 Edge modelini geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Z Fold SE'de olduğu gibi sessiz sedasız piyasaya süreceği de iddialar arasında.