Samsung'un Galaxy S26 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı!

Samsung Electronics, Galaxy S26 serisini ve üçüncü nesil yapay zeka telefonlarını tanıttı. Yeni seri, Türkiye'de 18 Mart'ta satışa sunulacak. Başlanan ön sipariş sürecinde ise kullanıcılar için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. İşte detaylar...

Samsung'un Galaxy S26 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı!
Samsung Electronics, Galaxy S26 serisini ve üçüncü nesil yapay zeka telefonlarını kamuoyuna tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka deneyimleriyle birleşen Galaxy S26 serisi, mobil inovasyonda yeni özellikler sunuyor.

Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ ve Galaxy S26'dan oluşan seri, yuvarlak kıvrımları ve uyumlu renk paletiyle ortak tasarım kimliğini yansıtıyor. Önceki modelden 0,3 milimetre daha ince ve 214 gram ağırlığındaki Galaxy S26 Ultra'nın profili güvenli bir tutuş sağlarken, taşınabilirliği de kolaylaştırıyor.

Samsung'un Galaxy S26 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı!

Yeni seride yer alan Privacy Display (Gizlilik Ekranı), ek bir koruyucuya gerek kalmadan yan açılardan görünürlüğü sınırlıyor. Ekran önden net görünürken, yanlardan bakıldığında kısıtlanan görünürlük sayesinde içerikler gizleniyor. 5 yılı aşkın AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen özellik, ekranın yanlardan, yukarıdan ve aşağıdan görünmesini engelliyor. Özellik, yan tuşa çift basılarak aktifleştirilebiliyor. Kullanıcılar, ayarlardan gizlilik koruma düzeyini belirleyebiliyor ve bu ayarları PIN, desen veya şifre girerken de kullanabiliyor.

Seride öne çıkan Galaxy AI, bağlam farkındalığını proaktif önerilerle birleştirerek günlük görevleri kolaylaştırıyor. Yeni Now Nudge özelliği, bağlamla ilgili bilgiler sunarak uygulamalar arası geçişleri azaltıyor. Çoklu nesne aramalarını destekleyecek şekilde geliştirilen "Circle to Search with Google" özelliğiyle görseller üzerinden detaylı aramalar yapılabiliyor.

Samsung'un Galaxy S26 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı!

Seri, Bixby, Gemini ve Perplexity ile yapay zeka ekosistemini genişletiyor. Kullanıcılar doğal dil komutlarıyla ayarları değiştirebiliyor ve cihazlarını kontrol edebiliyor. Asistanlar, kullanıcıların niyetini ve bağlamı algılayarak günlük rutinleri kolaylaştırıyor, işlem sayısını azaltarak daha akıcı bir mobil deneyim sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA YETENEKLERİ

Galaxy S26 Ultra, 200 megapiksel geniş açılı kamera, 5x optik zoom ve 10x optik kalitede zoom özelliğine sahip 50 MP telefoto kamera ile donatıldı. Az ışıkta daha net görüntüler elde etmek için geniş diyafram açıklığına sahip cihazdaki geliştirilmiş "Nightography" özelliği, loş ortamlarda canlı ve detaylı sonuçlar veriyor.

Ön kamerada da bulunan yapay zeka görüntü sinyal işlemcisi (AI ISP), doğal cilt tonlarını korurken ince detayları yakalıyor. Geliştirilmiş "Photo Assist", istenmeyen nesneleri kaldırarak veya yeni öğeler ekleyerek düzenleme imkanı sunuyor. Özellik, fotoğraflardaki detayları ortam ruh haline göre de ayarlayabiliyor. Creative Studio ile düzenlenen fotoğraflar içeriklere dönüştürülebiliyor ve metin komutlarıyla bağlama dayalı etiket setleri oluşturulabiliyor.

Samsung'un Galaxy S26 serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı!

ÖN SİPARİŞE ÖZEL KAMPANYALAR

Yeni seri, Türkiye'de 18 Mart'ta satışa sunulacak. Başlayan ön sipariş sürecinde ise kullanıcılar için çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

Kampanyalar kapsamında, sepette yüzde 10 indirime ek olarak, seçili modellerde (Galaxy S26 Ultra 1TB hariç) bir üst segment hafıza seçeneği fiyatına satın alma fırsatı sunuluyor. Seçili modellerle şeffaf magnet kılıf alındığında kılıf fiyatında yüzde 30, Galaxy Buds4 serisi kulaklıklarda yüzde 10, Galaxy Buds4 kılıflarında ise yüzde 30 indirim uygulanıyor.

Söz konusu kampanyalar, 17 Mart'a kadar sürecek ve markanın çevrim içi mağazası ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde geçerli olacak.

