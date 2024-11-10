Samsung'un son güncellemesi her şeyi mahvetti: Yüklemeden önce iki kere düşünün!

10 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:58

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Kasım 2024 güvenlik güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme akıllı telefonlarda tespit edilen güvenlik sorunlarını çözerken bir özelliği de kullanılamaz hale getirdi. İşte detaylar.

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları, Kasım 2024 güvenlik güncellemesinin ardından Android Auto özelliğini kullanırken sorun yaşamaya başladı. Güncellemeyle birlikte cihazlardaki "Otomatik Engelleyici" (Auto Blocker) özelliğinin, kullanıcıların Android Auto'yu USB bağlantısı üzerinden kullanmasını engellediği bildirildi.

KASIM 2024 GÜNCELLEMESİ, ANDROİD AUTO'YU SABOTE ETTİ

Kasım 2024 güvenlik güncellemesi, Samsung telefonların Otomatik Engelleyici özelliğini güçlendirdi. Yeni ayarlara göre, "Maksimum Kısıtlama" modundayken şarj haricindeki tüm USB bağlantıları engelleniyor. Cihazlardaki güvenlik seviyesini artırmak amacıyla geliştirilen bu özellik, Android Auto'nun kablolu bağlantı üzerinden çalışmasını durdurarak kullanıcılara sorun yaşattı.

ÇÖZÜM ÇOK BASİT

İyi haber şu ki, sorun yalnızca Otomatik Engelleyici'nin "Maksimum Kısıtlama" modu etkinleştirildiğinde ortaya çıkıyor ve bu özellik de varsayılan olarak kapalı. Dolayısıyla güncelleme sonrası Android Auto'da sorun yaşayan kullanıcılar, söz konusu özelliği devre dışı bırakarak problemi çözebiliyor.

Ayarlar menüsünden Güvenlik ve Gizlilik bölümüne giderek Otomatik Engelleyici seçeneğine tıklayıp "Maksimum Kısıtlama" modunun kapatılması yeterli. Bu işlemin ardından Android Auto, USB bağlantısı üzerinden normal şekilde çalışmaya devam ediyor.