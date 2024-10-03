Samsung'un son güncellemesi, telefonları çökertti! İşte etkilenen modeller

03 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:45

Samsung'un SmartThings Framework uygulamasını yükleyen bazı kullanıcılar, son güncellemeyi yükledikten sonra telefonlarının sürekli yeniden başlatıldığı bir döngüye girdiğini söyledi. Peki hangi modeller problemden etkileniyor?

Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları, yakın zamanda yayınlanan bir güncellemenin ardından telefonlarının kullanılamaz hale gelmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Birçok Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Galaxy M51 cihazı sahibi, güncellemeden sonra telefonlarının "bootloop" hatası vererek sürekli yeniden başlatma sorunuyla karşılaştığını belirtiyor.

ESKİ MODEL SAMSUNG TELEFONLAR ÇÖKÜYOR

Android Authority sitesinin haberine göre, son 24 saat içerisinde sosyal medya ve forumlarda bu konuyla ilgili şikayetler hızla artmaya başladı. Reddit'teki rbthompsonv ve mikethespike056 adlı kullanıcılar tarafından başlatılan konularda, çok sayıda Samsung kullanıcısı aynı problemle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, sorun ağırlıklı olarak Galaxy S10 ve Note 10 serisi cihazları etkilemiş olsa da Galaxy M51 sahiplerinden de benzer şikayetler geliyor. Ancak daha fazla modelin de bu durumdan etkilenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

SMARTTHINGS FRAMEWORK UYGULAMASI SUÇLANDI

Hatanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Ancak birçok kullanıcı, cihazlarının bootloop hatası vermeden önce SmartThings Framework güncellemesini yüklediğini belirtiyor. Bu güncellemenin, cihazların çökmesine yol açmış olabileceğine inanılıyor. Ancak bu sadece bir tahminden ibaret.

PEKİ SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?

En büyük sorun ise, sorunun düzelmesi için önerilen tek çözümün fabrika ayarlarına sıfırlama olması. "Bootloop" sorunu nedeniyle cihaz normal bir şekilde açılmadığından, kullanıcıların kurtarma moduna girmesi ve fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Bu da telefondaki tüm verilerin ve uygulamaların silinmesi anlamına geliyor.

Samsung, şu ana kadar bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.