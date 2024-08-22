Samsung'un yeni oyun monitörü, gözlüksüz 3 boyutlu görüntü sunabiliyor

22 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:25

Samsung, 2D görüntüleri göz izleme teknolojisini kullanarak 3 boyutlu görüntüye çeviren yeni Odyssey oyun monitörü serisini Gamescom etkinliğinde duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Odyssey 3D bu yıl içinde global olarak piyasaya sürülecek ve kullanıcıların tercihe bağlı olarak 2D ve 3D modları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyacak. Üstelik bu monitör, 3D görüntüler için herhangi bir özel gözlüğe ihtiyaç duymuyor.

ODYSSEY 3D, 165HZ YENİLEME HIZI VE 1MS TEPKİ SÜRESİ SUNUYOR

Odyssey 3D, Samsung'un ilk 3D oyun monitörü olarak piyasaya çıktı. 27 veya 37 inç boyutlarında satışa sunulacak olan monitör, 165 Hz yenileme hızına sahip 4K QLED panelin yanı sıra 1 milisaniye tepki süresi ve AMD FreeSync desteği sunuyor.

Her iki monitörde de bağlantı için tek bir DisplayPort 1.4, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası ve 3D içeriği deneyimlemek için en iyi şekilde konumlandırabilmenizi sağlamak üzere eğilebilir, yüksekliği ayarlanabilir bir stand bulunuyor.

GÖZLÜK OLMADAN 3D GÖRÜNTÜYÜ NASIL SAĞLIYOR?

Gözlüksüz 3D, her bir göze farklı görüntüler yönlendirebilen özel bir donanım olan lentiküler lens ile yerleşik bir göz izleme kamerası ve derinlik algısını sürekli olarak ayarlamak için görünüm haritalamasını birleştirerek elde ediliyor. Bilmeyenler için Acer da kendi SpatialLabs dizüstü bilgisayar ve monitörlerinde benzer bir sistem kullanıyor.

Ortaya çıkan Stereoskopik 3D aynı anda yalnızca bir kişi tarafından görüntülenebiliyor. The Verge'den Jess Weatherbed, "Özel gözlük takmak zorunda kalmadan nesnelerin üzerinize atladığını görmek gerçekten eğlenceli" diyerek bu teknolojiyi değerlendirdi.

Eksik olan tek şey ise fiyat. Güney Koreli üreticisi, monitörün fiyat bilgisini henüz paylaşmadı.