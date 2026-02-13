Menü Kapat
Samsunlu öğrencilerden gıda zehirlenmesini önleyecek cihaz! Tavuk eti tazeliğini kontrol ediyor

Türkiye genelinde gıda zehirlenmeleri vakalarında artış gözlemleniyor. Özellikle tavuk eti kaynaklı gıda zehirlenmeleri sıkça görülüyor. Samsunlu öğrenciler tavuk eti zehirlenmesini önleyen cihaz geliştirdi.

13.02.2026
13.02.2026
Gıdada hile, sahtekarlık veya çeşitli sebeplerle Türkiye’de zehirlenme vakalarında artış görüldü. Özellikle tavuk ve döner gibi yemeklerde birçok vaka ortaya çıktı. Samsun’da lise öğrencileri kaynaklı gıda zehirlenmelerini önlemeye yönelik "Tavuk Eti Tazelik Analiz Cihazı" geliştirdi.

Samsunlu öğrencilerden gıda zehirlenmesini önleyecek cihaz! Tavuk eti tazeliğini kontrol ediyor

TAVUK ETİNİN TAZELİĞİNİ BELİRLİYOR

Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi öğrencileri proje ile Arduino Uno tabanlı ölçüm sistemi ile tavuk etinin tazeliğini belirliyor.

Samsunlu öğrencilerden gıda zehirlenmesini önleyecek cihaz! Tavuk eti tazeliğini kontrol ediyor

Cihaza konulan tavuk etlerinden çıkan gazlar, sensörler aracılığıyla ölçülürken, elde edilen veriler Arduino tarafından işleniyor. Taze ve bayat etin bulunduğu kaplara yerleştirilen pH sensörü ve MQ-135 gaz sensörü sayesinde amonyak ve hidrojen sülfür gazları tespit ediliyor. Sonuçlar ise LCD ekran, LED ve buzzer aracılığıyla kullanıcıya anlık olarak bildiriliyor.

DIŞARIYA SALGILANAN GAZLAR ÖLÇÜLÜYOR

Projenin fikir sahibi öğrencilerden Muhammet Burak Özdemir, "Projemiz, son zamanlarda artan tavuk kaynaklı gıda zehirlenmelerine dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Tavuk etinin zehirleme riski taşıdığı durumlarda dışarıya salgıladığı gazları ölçüyoruz. PH değerini ve amonyak ile hidrojen sülfür gazlarını tespit ediyoruz" dedi.

Samsunlu öğrencilerden gıda zehirlenmesini önleyecek cihaz! Tavuk eti tazeliğini kontrol ediyor

Öğrenci Berat Bülbül ise, "Gıda zehirlenmesini önlemek amacıyla arkadaşlarımızla birlikte bir proje geliştirdik. Her yıl artan gıda zehirlenmelerini düşürmeyi, maliyeti düşük ve hızlı sonuç veren bir yöntemle çözmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Talha Kablan'ın da yer aldığı ekip, geliştirdikleri cihaz sayesinde tavuk etinin tazeliğini daha güvenli ve pratik bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyor.

