Sanat dünyasında ilk: İnsansı robot Ai-Da'nın yaptığı Alan Turing portresi rekor fiyata satıldı

08 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:00

Dünyanın ilk insansı robot sanatçısı Ai-Da, İngiliz matematikçi Alan Turing'i resmeden bir portre çizdi. "A.I. God. Portrait of Alan Turing" başlıklı portre, New York'taki Sotheby's müzayedesinde satış tahminlerinin çok üstünde bir değere alıcı bulmayı başardı.

İngiliz matematikçi Alan Turing'in bir portresi, perşembe günü New York'ta yapılan açık artırmada 1,3 milyon ABD dolarına satılarak bir insansı robot tarafından yapılan ve açık artırmada satılan ilk sanat eseri oldu. "A.I. God. Portrait of Alan Turing" başlıklı 2,2 metre uzunluğundaki portre dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından oluşturuldu.

SATIŞ TAHMİNLERİNİ ALTÜST ETTİ

Sotheby's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, 120 bin ila 180 bin ABD doları arasında olan satış öncesi beklentileri altüst eden esere 27 teklif verildiği doğrulandı.

Müzayede evi, yaptığı açıklamada insansı bir robot sanatçının müzayedeye çıkan ilk eserinin bugünkü rekor satış fiyatının, modern ve çağdaş sanat tarihinde bir anı işaret ettiğini ve yapay zeka teknolojisi ile küresel sanat piyasası arasındaki büyüyen kesişimi yansıttığını belirtti.

Konuşmak için yapay zeka kullanan Ai-Da, "Çalışmamın kilit değeri, gelişmekte olan teknolojiler hakkında diyalog için bir katalizör görevi görme kapasitesidir. Alan Turing'in portresi, izleyicileri yapay zeka ve bilgi işlemin doğası üzerine düşünmeye davet ediyor" ifadelerini kullandı.

İNSANSI ROBOT Aİ-DA KİMDİR?

Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Ai-Da, bir kadına benzeyecek şekilde tasarlandı ve adını dünyanın ilk bilgisayar programcısı olan Ada Lovelace'tan almıştır. Ai-Da, modern ve çağdaş sanat uzmanı Aidan Meller tarafından tasarlandı. Ai-Da'yı tasarlayan ekibe liderlik eden Meller, Oxford ve Birmingham üniversitelerindeki yapay zeka uzmanlarıyla birlikte çalıştı.