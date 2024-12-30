Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: İşte Togg T10X modelinin yerlilik oranı

30 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024 yılı için Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını açıkladı. Togg, Renault, Hyundai, Toyota ve Fiat gibi markaların yerli üretim karneleri belli oldu. İşte kalem kalem marka ve modeller.

2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! Zirve yine şaşırtmadı

2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! Zirve yine şaşırtmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını paylaştı. Türkiye'de üretim yapan otomotiv şirketlerinin beyanlarına göre hazırlanan bu listeyle beraber hem Togg​'un hem de Fiat​, Hyundai​, Renault​ ve Toyota gibi diğer firmaların yerlilik oranları belli oldu.

Engelliler için ÖTV muafiyetli otomobillerin en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerektiği kuralının açıklanmasının ardından, hem Togg hem de diğer markaların güncel yerlilik oranı vatandaşlar tarafından merak edildi.

TOGG YERLİ ÜRETİMDE BİRİNCİ

Listeye göre Togg, yüzde 72,18 oranıyla yerli üretimin zirvesine yerleşti. Yaklaşık iki yıl önce Togg'un yerlilik oranı "yüzde 51'in üzerinde" olarak açıklanmıştı. Marka bu süreçte yerli üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Togg'un hemen ardından yüzde 69,50 ile Renault Clio geliyor, onu yüzde 64,00 ile Hyundai i10 takip ediyor.

Listenin geri kalanı ise şu şekilde: